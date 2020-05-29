Стиль жизни

Когда подписывать документы и стричься: лунный календарь на неделю

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня с 1 по 7 июня 2020 года, когда, согласно положению Луны, лучше стричься, расторгать брак или сажать ягодные кустарники, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она назвала знаки зодиака, представители которых обладают чувством юмора и сохраняют позитивный настрой в любой ситуации.

1 июня

Символ дня: огненный меч

Характеристика: чем бы вы ни занимались — профессиональными проектами или домашними делами, — думайте не о результатах, а о процессе.

Бизнес и финансы: финансовые операции не будут успешными, поэтому лучше от них отказаться.

Личная жизнь: хороший день для примирения с людьми, ссора с которыми затянулась.

Здоровье: могут напомнить о себе хронические заболевания, которые необходимо лечить в соответствии с рекомендациями семейного врача.

Уход за внешностью: можно посещать парикмахерскую, стричься и ухаживать за волосами.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной — велик риск травм и растяжений.

Дом, сад, огород: в саду не стоит обрезать растения — они могут погибнуть. Домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости.

2 июня

Символ дня: сердце

Характеристика: звезды советуют проявлять снисходительность по отношению к чужим слабостям — нужно помнить о том, что и сами вы далеко не совершенны.

Бизнес и финансы: с финансами необходимо обращаться осторожно, а подписание важных документов — если, конечно, есть такая возможность — лучше перенести на другое время.

Личная жизнь: лучше провести день в одиночестве — так вам при всем желании ни с кем не удастся поссориться.

Здоровье: необходимо во что бы то ни стало сохранять спокойствие, потому что все болезни в этот день будут вызваны нервным напряжением.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами рекомендуется отказаться.

Спорт: можно заниматься физическими упражнениями любой сложности.

Дом, сад, огород: домашние дела лучше перенести на другой день. Можно сажать растения, у которых съедобной является надземная часть, а также лекарственные растения и цветы.

3 июня

Символ дня: колесо

Характеристика: главная задача этого дня — сделать работу над своими ошибками, чтобы не допустить их в будущем.

Бизнес и финансы: не стоит приниматься за воплощение в жизнь новых проектов.

Личная жизнь: наладить отношения с некогда любимым человеком, с которым вы расстались, скорее всего, не удастся.

Здоровье: ни в коем случае нельзя заниматься самолечением — рекомендуется обращаться к врачу.

Уход за внешностью: сделанная в этот день стрижка поможет оздоровить волосы.

Спорт: физические нагрузки показаны в любом виде.

Дом, сад, огород: от домашних дел лучше отказаться. В саду можно сажать ягодные кустарники и плодовые деревья.

4 июня

Символ дня: труба

Характеристика: хорошее время для любых профессиональных дел.

Бизнес и финансы: день благоприятен для любых финансовых операций — от платежей за коммунальные услуги до открытия банковских счетов и депозитов.

Личная жизнь: новое знакомство может стать началом долговременных отношений.

Здоровье: болезни этого дня необходимо лечить без промедления.

Уход за внешностью: не рекомендуется посещать парикмахерскую.

Спорт: физическая нагрузка должна быть легкой.

Дом, сад, огород: день благоприятен для любых домашних дел. Растения в саду и огороде будут нуждаться в интенсивном поливе и подкормке.

5 июня

Символ дня: змей-искуситель

Характеристика: активность необходимо свести к минимуму, лучше всего провести день в тишине и покое.

Бизнес и финансы: любые продажи в это время обречены на успех.

Личная жизнь: не лучший день для свидания — если есть такая возможность, желательно перенести его на другое время.

Здоровье: не стоит начинать курс новых препаратов — их влияние на организм может оказаться непредсказуемым.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, может привести к ухудшению состояния здоровья.

Спорт: физические нагрузки должны быть умеренными.

Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься по мере необходимости. День благоприятен для работы с землей.

6 июня

Символ дня: голубь

Характеристика: во избежание конфликтов на пустом месте общение с окружающими лучше ограничить.

Бизнес и финансы: нельзя ничего покупать — впоследствии станет ясно, что у любой покупки есть скрытый брак.

Личная жизнь: день подходит для официального расторжения отношений.

Здоровье: не стоит посещать стоматолога, и особенно — вырывать зубы без крайней необходимости.

Уход за внешностью: стричься не только можно, но и нужно.

Спорт: необходимо выбрать спокойные комплексы упражнений — например, йогу или пилатес.

Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних дел. От работ на земле лучше отказаться.

7 июня

Символ дня: гроздь винограда

Характеристика: день, когда могут неожиданно — и благоприятно — решиться давно беспокоящие проблемы.

Бизнес и финансы: благоприятное время для завершения уже начатых проектов.

Личная жизнь: необходимо провести максимум времени с детьми и пожилыми родственниками.



Здоровье: лекарственные препараты не дадут желаемого результата — им лучше предпочесть гомеопатию.

Уход за внешностью: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами, в том числе — и пересадкой цветов.

Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ», представителям каких знаков зодиака не стоит доверять свои секреты.

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