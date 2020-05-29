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Поправилась на 10 килограмм: откровенное признание Русланы Писанки
Популярная актриса и телеведущая Руслана Писанка в прямом эфире в Инстаграм «Сериалы Украины» рассказала о том, что на карантине набрала 10 килограмм. Несколько лет назад Руслане удалось похудеть, участвуя в телепроекте, но теперь лишний вес снова дал о себе знать.
- После того, как я похудела несколько лет назад, я поднабрала, — призналась Руслана. — Я проявила слабость. Не села и стала есть тортики, нет, просто перестала заниматься спортом, потому что его не люблю. Уже нужно возвращаться в форму. Карантин почти закончился, можно садиться на велосипед, и наворачивать круги, поскольку спортзал я не люблю. Набрала 10 килограмм, но я буду работать над собой. То существенное похудение научило меня, что я могу выдержать все сложности, так как это было самым тяжелым испытанием в моей жизни.
Актриса, недавно сыгравшая роль судмедэксперта в сериале «Филин» канала «Украина», не ограничивает себя в еде, но у нее есть особенности рациона.
- Я не придерживаюсь диет, пью в день не меньше двух литров воды, — сказала Руслана. — Знаю, что если утром ем салат, то не поправляюсь, если кашу — набираю лишний вес, а если творог — то остаюсь голодная целый день.
На карантине Писанка с супругом Игорем Исаковым занимались своей дачей и огородом. Сеяли укроп, рукколу, капусту, листья салата. Руслана еще не побывала в салоне красоты, а покрасить волосы ей помог супруг.
— Карантин должен научить людей держать дистанцию, мы слишком близко подходим друг к другу, — сказала актриса. — Если мы научимся держать дистанцию в 1,5 — 2 метра, как это делают в Европе или Америке, когда люди не жмутся друг к другу, это нас спасет от заражений.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Руслана Писанка признавалась, что худая она никому не нужна.309
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