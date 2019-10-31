«Худая я никому не нужна!»: Руслана Писанка сделала откровенное признание

Шоу-бизнес

Известная актриса, телеведущая и режиссер Руслана Писанка недавно заставила о себе всех говорить, когда на нее напала группа ромов возле столичного железнодорожного вокзала. Актриса до сих пор нервничает, вспоминая эту историю. «Честно говоря, в моей жизни сейчас так много событий, что эта ситуация просто на время выбила у меня почву из-под ног», — призналась Руслана. В настоящее время актриса снимается в украинском сериале. Впервые за несколько лет она получила роль — судмедэксперта в детективной мелодраме канала «Украина» «Филин». Работа над сериалом проходит в специально построенном павильоне, в котором есть кабинеты, кафетерий, комнаты для допросов и даже морг. По словам Русланы, ее героиня Зоя Модестовна — персонаж веселый и положительный, чем-то похожий на саму актрису. В перерыве между съемками Писанка играет в театральных спектаклях, а недавно дебютировала как режиссер. Говорит, что совершенно довольна жизнью и тем, как выглядит. Мечтает об отдыхе и интересных предложениях от телепродюсеров.

«Я рухнула прямо на проезжую часть, а из моего рюкзака вывалилось все его содержимое»

— Честно говоря, я себя чувствую, как белка в колесе, — призналась Руслана. — Для человека творческого это прекрасно. Но, с другой стороны, все актуальнее становится вопрос об отдыхе, который мы с мужем Игорем позволить себе пока не можем. Впереди новогодние праздники, а значит, будет еще больше работы, поэтому спланировать какую-то передышку получится только на весну. Так что пока мечтаю о том, чтобы просто несколько ночей провести дома. Из-за гастролей приходится часто ночевать в поездах, где выспаться достаточно сложно.

— Кстати, о поездах. Что это за история с нападением на вас, которая переполошила все соцсети?

— Ой, если бы мои премьеры могли так всполошить прессу, социальные сети и телевидение, я была бы несказанно рада. Это произошло на нашем киевском вокзале, когда группа ромов хотела меня ограбить. Около шести часов утра я приехала из Львова, где была на гастролях. Игорь меня встречал. Мы уже вышли из здания вокзала и шли к машине — муж впереди, я сзади.

И вдруг почувствовала легкое прикосновение к своему рюкзаку, который был на спине. Оглянулась и буквально на своем плече увидела лицо девушки. Из-за ее головы выглядывали четверо молодых парней. Все произошло в одну секунду. Я развернулась на 360 градусов, не удержалась и рухнула прямо на проезжую часть. Из моего рюкзака, который был уже наполовину открыт, вывалилось все его содержимое: паспорт, планшет, духи, деньги. Я проехалась локтем и ногой по асфальту, разорвала свою любимую куртку. Игорь оглянулся, увидел меня лежащей на асфальте, подскочил к девушке, а она тут же закричала: «Я ничего не брала!» Они просто не успели завершить то, что наметили. Сейчас я нахожусь в переписке с начальником полиции, которому подробно изложила ситуацию. Прямо какая-то детективная история…

— Похожа на ту, в которой вы сейчас снимаетесь?

— На сериал «Филин»? Не совсем. Там у нас слишком уж запутанные уголовные дела. Я играю судмедэксперта Зою Модестовну — яркую, веселую личность. Но ее юмор, скорее, циничен, я в жизни совершенно не такая. В моих шутках больше сарказма. Сериал еще в процессе съемок, и они доставляют мне огромное удовольствие.

В детективной мелодраме «Филин» Руслана Писанка играет судмедэксперта Зою Модестовну

— Последнее время вы практически не снимались в сериалах.

— Это правда, у меня не было предложений. А сама не могу ходить и предлагать себя. Я гордая, не хочу ни у кого ничего просить. И вот однажды во время гастролей в Германии я увидела в Facebook на страничке кастинг-менеджера приглашение на кастинг в детективный сериал. Среди персонажей был и колоритный судмедэксперт Зоя Модестовна, показавшаяся мне очень занятной. Я тут же написала: «Не хотите ли меня попробовать?» По-моему, я немного смутила менеджера, тем не менее меня попросили выслать пробу, и все закрутилось. Через месяц я встретилась с продюсером, и мне предложили роль. Посмотрим, что из этого получится, будет ли продолжение у моей сериальной жизни.

— А большое кино?

— Признаюсь, вообще себя не вижу в нашем новом украинском кино. Совершенно не понимаю, кого могу играть и в каком жанре — комедии, трагедии? То же касается и телевидения. Не пойму, где могу там реализовать свои способности. Талант-шоу в моей жизни уже были. Не представляю себя в роли ведущей, скажем, социального ток-шоу или проекта о похудении. Недавно мне предложили вести погоду на одном из телеканалов. Но эта работа привязывает к одному месту, а мне необходима свобода передвижений, возможность ездить на гастроли, съемки. Так что пока отказалась.

Благодаря «Зваженим та щасливим» Руслана похудела на 42 килограмма, а ее супруг Игорь — на 40 килограммов

— Не жалеете, что принимали участие во всевозможных шоу — от проекта для желающих похудеть до танцевального?

— Скажу больше, я счастлива, что участвовала в них. Когда тебе приходится в кратчайшие сроки проявлять какие-то скрытые или новые для себя качества, испытываешь неимоверные ощущения. Прямые эфиры всегда будоражат и заставляют учащенно биться сердце. Это всегда были положительные эмоции, омолаживавшие изнутри. То же касалось и реалити, где приходилось худеть. Я испытала настоящий кайф, причем совершенно не имеет значения, победила или нет.

«Уже не пеку пирожки, как было раньше, но и не сижу на специальной диете»

— Вы продолжаете соблюдать определенную диету?

— Честно признаюсь, нет. Понятно, практически уже не пеку пирожки, как было раньше, но и не сижу на специальной диете. Иногда мы с Игорем можем себе позволить блинчики с какой-то начинкой. Правда, съедаем пару штук, а не тарелку, как было раньше. Я готовлю не больше четырех блинчиков. Ем все, но немного. Просто понимаю, сколько мне достаточно, чтобы чувствовать себя в отличной форме.

Не надо себя постоянно напрягать и укорять, что съела не то. У меня слишком много всяких забот, и мой график сложно назвать нормированным. У людей творческих не получается соблюдать режим. Конечно, по сравнению с тем, как мы с Игорем выглядели на реалити о похудении, наш вес немного увеличился. Но я понимаю, что сейчас мне не стоит ни поправляться, ни худеть.

«Сейчас мне не стоит ни поправляться, ни худеть. Я довольна тем, как выгляжу», — говорит Руслана

— Достигли состояния комфорта?

— Да, и мне это нравится. Я уже вышла из возраста девочки, поэтому нельзя резко худеть. Увидев, что появились морщины, решила: «О, нет!» Лучше буду немного в теле, но с гладким лицом. Я не хожу в спортзал, зато очень люблю массажи и всевозможные спа-процедуры. С другой стороны, у меня есть спектакли, в которых приходится два часа скакать по сцене. После таких гастролей возвращаюсь домой с накачанным прессом. Можно смело сказать, что это был настоящий фитнес-тур.

Уже давно смирилась с тем, что мне не суждено быть худышкой. Я нравлюсь себе такой, какая есть. Более того, когда сбросила лишние килограммы и стала стройной, ни один продюсер не позвонил мне с предложением. Вот и сделала для себя вывод, что худая я никому не нужна!

— Известно, что с недавнего времени вы стали еще и театральным режиссером.

— Да, мой первый спектакль «Клетка» поставлен с известными одесситами Олегом Филимоновым и Яном Левинзоном. Получился достаточно странный спектакль, который называю комикс-драмой. Скоро приедем с ним в Киев. Мало того что я режиссер постановки, так еще и играю в ней, а это достаточно тяжело. Приходится буквально разрываться, ведь необходимо видеть процесс снаружи и изнутри. В общем, после спектакля я поняла, что это не последняя моя работа как режиссера, но играть в собственных постановках точно больше не буду.

— Не многие знают, что режиссер — это ваша специальность.

— Да, получается, моя профессия таки меня догнала. Но, признаюсь, получаю удовольствие от репетиций. Впрочем, как и от съемок. Последнее время из-за того, что график мой перегружен, прихожу домой и просто час молчу. Восстанавливаю связки. Спасибо Игорю, который кормит меня вкусным ужином и отогревает домашним уютом. Мечтаю, чтобы в году было не 12, а 14 месяцев — 12 работать, а еще два отдыхать.

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