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Стрельба в Броварах: появилось видео с другого ракурса

12:04 29 мая 2020
Стрельба в Броварах
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Жители Броваров (Киевская область) продолжают выкладывать в сеть видео утренней стрельбы, которую устроили несколько десятков человек, вооруженных помповым и травматическим оружием.

«Вот такое утро в Броварах на Торгмаше», — пишет броварчанин Денис Петроченко, выложивший несколько видеороликов на страничке «Мои Бровары» в соцсетях.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото пули, пробившей окно в жилом доме в Броварах.

А полиция показала фото изъятого у стрелявших оружия и некоторых задержанных.

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