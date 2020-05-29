Происшествия

Стрельба в Броварах: появилось видео с другого ракурса

Жители Броваров (Киевская область) продолжают выкладывать в сеть видео утренней стрельбы, которую устроили несколько десятков человек, вооруженных помповым и травматическим оружием.

«Вот такое утро в Броварах на Торгмаше», — пишет броварчанин Денис Петроченко, выложивший несколько видеороликов на страничке «Мои Бровары» в соцсетях.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото пули, пробившей окно в жилом доме в Броварах.

А полиция показала фото изъятого у стрелявших оружия и некоторых задержанных.

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