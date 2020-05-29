- 12:59 Абоненты Vodafone жалуются на проблемы с сетью и интернетом: что произошло
- 12:57 Какая война? В николаевском магазине продавали футболку с надписью "Россия"
- 12:46 В известном супермаркете отказались обслуживать клиента на украинском языке: скандальное видео
- 12:35 Кравчук считает, что Донбасс не сможет быстро снова стать Украиной
- 12:21 В Украине снова откроются торговые центры: как они будут работать после карантина
- 12:20 «В школе называли проституткой»: украинская певица рассказала о беременности в 16 лет
- 12:05 С 1 июня в Киеве заработает система фотофиксации нарушений на дорогах: ответы на главные вопросы
- 12:04 Стрельба в Броварах: появилось видео с другого ракурса
- 12:03 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:50 Военные грузовики попали в масштабное ДТП на Харьковщине: первые фото с места аварии
- 11:39 Знаменитый экс-вратарь «Барселоны» стал главным тренером
- 11:28 Стрельба в Броварах: количество задержанных увеличилось вдвое
Стрельба в Броварах: появилось видео с другого ракурса
Жители Броваров (Киевская область) продолжают выкладывать в сеть видео утренней стрельбы, которую устроили несколько десятков человек, вооруженных помповым и травматическим оружием.
«Вот такое утро в Броварах на Торгмаше», — пишет броварчанин Денис Петроченко, выложивший несколько видеороликов на страничке «Мои Бровары» в соцсетях.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото пули, пробившей окно в жилом доме в Броварах.
А полиция показала фото изъятого у стрелявших оружия и некоторых задержанных.539
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!