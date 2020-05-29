Украина

В Раде заявили о праве Украины выйти из Минских соглашений и назвали условие

Украина получит юридическое право выйти из Минского процесса, если будет доказано, что Россия выполняет «минские договоренности» недобросовестно. Об этом заявил новоназначенный заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Мережко.

При этом, считает он, международные санкции против РФ сохранят свою силу.

В то же время нардеп согласился с мнением о том, что Украине необходимо просчитать все риски выхода из Минска, однако подчеркнул, что «по факту» переговоры в этом формате об урегулировании конфликта завершились еще в 2015 году.

«Минские договоренности закончились 31 декабря 2015 года. То, что у нас сейчас есть, — это процесс переговоров, своеобразная площадка. Речь идет о попытке сохранить то, что можно сохранить, исходя из тех обязательств, которые были взяты сторонами в рамках «Минска», — отметил политик в интервью Lb.ua, подчеркнув, что Киев пока не планирует составлять приблизительный текст «Минска-3».

Он подтвердил, что в настоящее время в Раде разрабатывают законодательные предложения по закреплению так называемого особого статуса Донбасса в Конституции Украины, однако констатировал, что сделать это в существующем правовом поле практически невозможно.

«Здесь же речь идет о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Не всего региона или целых двух областей, а отдельных территорий. В Конституции такое очень сложно юридически закрепить», — объяснил депутат.

Напомним, на прошлой неделе в связи с обострением ситуации на Донбассе Украина инициировала срочное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Украинские военные не исключают, что агрессивная верхушка так называемых сепаратистских «республик» «ДНР и «ЛНР» может решиться на некоторое подобие наступления на Донбассе.

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