- 19:15 Украина срочно созывает заседание по Донбассу
- 19:01 Молодой неопытный леопард решил напасть на дикобраза – вряд ли он решится на это еще раз
- 18:54 Степанов назвал регионы, которые не смогут выйти из карантина 22 мая
- 18:47 Леся Никитюк восхитила стройной фигурой в рапсовом поле
- 18:37 300 тысяч детей со всей Украины получают книги от «Новой почты»
- 18:12 Дожди и весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
- 17:35 В ОРДЛО пригрозили Украине обострением на фронте: в сеть попало видео
- 17:32 У Запорожской области будет новый глава: что известно о Виталии Боговине
- 17:25 «Я себя резала, чтобы заглушить душевную боль»: откровения полуфиналистки «Від пацанки до панянки»
- 17:23 Единственный сын легендарной российской телеведущей умер от коронавируса
- 17:13 Настя Каменских призналась, куда отправится после карантина
- 16:51 Счет заразившихся коронавирусом в психбольнице под Луцком пошел на десятки, уже есть жертвы
Украина срочно созывает заседание по Донбассу
В связи с обострением ситуации на Донбассе, Украина инициировала срочное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Напомним, так называемые «власти» ОРДЛО обвинили украинскую сторону в усилении обстрелов на фронте. Киев назвал такие заявления безосновательными.
Об этом заявил вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников, передает «РБК-Украина».
По его словам, в СМИ появилась информация о якобы обстрелах с украинской стороны объектов энергетической инфраструктуры на оккупированной части Луганской области.
Резников отметил, что в связи с создавшейся ситуацией, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма обратился к специальному представителю действующего главы ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова об инициативе безотлагательного проведения заседания группы ТКГ по безопасности.
Напомним, на сегодняшней пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что заседание подгруппы инициировано в связи с заявлениями главаря «ЛНР» Леонида Пасечника, который обвинил ВСУ в обстрелах и пригрозил «отодвинуть линию разграничения».
Как сообщали «ФАКТЫ», главари «ДНР» и «ЛНР» Пушилин и Пасечник пригрозили Украине наступлением, если не будет прямого диалога Киева и ОРДЛО.137
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»