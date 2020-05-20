Украина срочно созывает заседание по Донбассу

Украина

В связи с обострением ситуации на Донбассе, Украина инициировала срочное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Напомним, так называемые «власти» ОРДЛО обвинили украинскую сторону в усилении обстрелов на фронте. Киев назвал такие заявления безосновательными.

Об этом заявил вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

По его словам, в СМИ появилась информация о якобы обстрелах с украинской стороны объектов энергетической инфраструктуры на оккупированной части Луганской области.

Резников отметил, что в связи с создавшейся ситуацией, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма обратился к специальному представителю действующего главы ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова об инициативе безотлагательного проведения заседания группы ТКГ по безопасности.

Напомним, на сегодняшней пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что заседание подгруппы инициировано в связи с заявлениями главаря «ЛНР» Леонида Пасечника, который обвинил ВСУ в обстрелах и пригрозил «отодвинуть линию разграничения».

Как сообщали «ФАКТЫ», главари «ДНР» и «ЛНР» Пушилин и Пасечник пригрозили Украине наступлением, если не будет прямого диалога Киева и ОРДЛО.

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