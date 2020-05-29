- 08:42 Пандемия коронавируса установила новый мировой антирекорд
- 08:35 Стрельба в Броварах: задержаны вооруженные люди, одного из нападавших ранила полиция
- 08:34 Модель Victoria's Secret ждет первенца, хотя врачи сказали, что она никогда не сможет зачать ребенка
- 08:03 Умер актер из оскароносного фильма «Непрощенный»
- 08:02 Генерал рассказал, как Россия готовится к масштабному вторжению в Украину
- 07:47 В Броварах под Киевом утром расстреляли маршрутку: первые подробности, фото и видео
- 07:44 Украина открыла десятки пунктов пропуска на границе: полный список
- 07:11 Дожди и днем, и ночью: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
- 06:55 "Везде одни нацисты": Россия пожаловалась в ООН на украинскую компьютерную игру
-
06:34
ФИГУРКА ДНЯ.
"Фарфоровые" истории.
29 мая 2020
- 06:30 Названы семь возможных видов сыпи при коронавирусе
- 05:55 Неустанный борец с "фейками":Трамп пригрозил закрыть Twitter
Генерал рассказал, как Россия готовится к масштабному вторжению в Украину
Украинские военные не исключают, что агрессивная верхушка так называемых сепаратистских «республик» «ДНР и «ЛНР» может решиться на некоторое подобие наступления на Донбассе. Как заявил в интервью «ФАКТАМ» к бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанту Игорь Романенко, таким образом главари реализуют свою угрозу применить военную силу, если Украина откажется от прямого разговора с ними.
Тем не менее военный считает, что максимумом, на который могут решиться в Донецке и Луганске, станет разведка боем с целью обнаружения слабых мест украинской армии.
«Идут в атаку — и выявляют эти слабые места, которые зачастую находятся на поверхности. А уже потом россияне при попытке ввести регулярные войска на территорию Украины, ту же 8-ю армию, смогут этими знаниями воспользоваться», — объяснил военный эксперт.
Полный текст интервью с генерал-лейтенантом читайте в статье «ФАКТОВ» «Путин планировал масштабное вторжение в Украину, но помешал коронавирус, — генерал».331
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Модель Victoria's Secret ждет первенца, хотя врачи сказали, что она никогда не сможет зачать ребенка (фото, видео)
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...