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Украина

Генерал рассказал, как Россия готовится к масштабному вторжению в Украину

8:02 29 мая 2020
Генерал рассказал, как Россия готовится к масштабному вторжению в Украину
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украинские военные не исключают, что агрессивная верхушка так называемых сепаратистских «республик» «ДНР и «ЛНР» может решиться на некоторое подобие наступления на Донбассе. Как заявил в интервью «ФАКТАМ» к бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанту Игорь Романенко, таким образом главари реализуют свою угрозу применить военную силу, если Украина откажется от прямого разговора с ними.

Тем не менее военный считает, что максимумом, на который могут решиться в Донецке и Луганске, станет разведка боем с целью обнаружения слабых мест украинской армии.

«Идут в атаку — и выявляют эти слабые места, которые зачастую находятся на поверхности. А уже потом россияне при попытке ввести регулярные войска на территорию Украины, ту же 8-ю армию, смогут этими знаниями воспользоваться», — объяснил военный эксперт.

Полный текст интервью с генерал-лейтенантом читайте в статье «ФАКТОВ» «Путин планировал масштабное вторжение в Украину, но помешал коронавирус, — генерал».

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