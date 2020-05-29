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Вирус никуда не исчез: в сети показали видео очереди из «скорых» возле больницы в Киеве
В пятницу, 29 мая, в Киеве в Александровской больнице, в которой лечат больных с коронавирусом, образовалась очередь из карет скорой помощи. Видео в Facebook опубликовано на странице Муниципальной варты Киева.
На ролике видно, как медики в спецкостюмах пытаются скоординировать проезд автомобилей скорой помощи.
«Основная больница, где лечат больных Covid-19. На видео очередь из 13-ти карет скорой в инфекционное отделение. Несмотря на ослабление карантина, вирус не исчез. Относитесь ответственно к собственному здоровью и здоровью окружающих», — говорится в сообщении.
Напомним, на утро 29 мая в Киеве подтверждено 2849 случаев инфицирования Covid-19. За сутки заболели 56 жителей столицы, из них 17 — это медики. Больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе (12), Деснянском (9), в Голосеевском и Дарницком районах — по 6 случаев. Всего по Украине заболели 22 811 человек.
На брифинге 28 мая мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности возобновления строгого карантина в столице, если пойдет в рост кривая заболеваемости и резко увеличится число новых заболевших коронавирусом.286
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!