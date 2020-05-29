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Ревность и деньги: гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака
Суббота, 30 мая, — день, когда за новые дела лучше не браться.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможны приятные и полезные знакомства. У деловых людей, спортсменов может открыться «второе дыхание»
Телец
Могут поступить интересные предложения от потенциальных работодателей.
Близнецы
Благоприятный день для веселой и беззаботной дружеской пирушки. Даже если ваши приятели далеко, есть скайп и социальные сети.
Рак
Вам следует сосредоточиться на личной жизни, это в ваших же интересах.
Лев
Этот день предоставляет вам неплохие шансы и для обретения новых единомышленников, и для возвращения старых.
Дева
Девам необходимо отвлечься от повседневного быта и устроить себе и своей семье небольшой праздник души.
Весы
Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы или принести прибыль.
Скорпион
Совет звезд: оградите себя от внешних раздражителей, сделайте себе что-нибудь приятное.
Стрелец
Возможен скандал с супругом на почве ревности. Вечер лучше провести дома.
Козерог
Вероятны денежные поступления, в том числе незапланированные. Любимый человек преподнесет приятный сюрприз.
Водолей
Вам следует больше доверять своему возлюбленному, а не проверять каждый его шаг.
Рыбы
Возможно ухудшение самочувствия. Обратите внимание на здоровье: с болезнью не стоит шутить.
Хорошего вам дня!
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..