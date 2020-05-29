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Стиль жизни

Ревность и деньги: гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака

19:15 29 мая 2020
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 30 мая, — день, когда за новые дела лучше не браться.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможны приятные и полезные знакомства. У деловых людей, спортсменов может открыться «второе дыхание»

Телец

Могут поступить интересные предложения от потенциальных работодателей.

Близнецы

Благоприятный день для веселой и беззаботной дружеской пирушки. Даже если ваши приятели далеко, есть скайп и социальные сети.

Рак

Вам следует сосредоточиться на личной жизни, это в ваших же интересах.

Лев

Этот день предоставляет вам неплохие шансы и для обретения новых единомышленников, и для возвращения старых.

Дева

Девам необходимо отвлечься от повседневного быта и устроить себе и своей семье небольшой праздник души.

Весы

Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы или принести прибыль.

Скорпион

Совет звезд: оградите себя от внешних раздражителей, сделайте себе что-нибудь приятное.

Стрелец

Возможен скандал с супругом на почве ревности. Вечер лучше провести дома.

Козерог

Вероятны денежные поступления, в том числе незапланированные. Любимый человек преподнесет приятный сюрприз.

Водолей

Вам следует больше доверять своему возлюбленному, а не проверять каждый его шаг.

Рыбы

Возможно ухудшение самочувствия. Обратите внимание на здоровье: с болезнью не стоит шутить.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых успешных знаках зодиака.

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