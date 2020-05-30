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Пришлось сменить работу: стюардессы массово подались в стриптизерши

3:14 30 мая 2020
Стриптиз
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пандемия коронавируса и введенный в связи с ней карантин лишили работы не только тысячи украинцев, но и жителей Новой Зеландии.

Без работы в этой далекой стране остались не только официанты и актеры, но стюардессы местных авиалиний, пишет «Лента.ру» со ссылкой на New Zealand Herald.

Но так как рабочие места сокращались во многих сферах экономики, то девушки были вынуждены хвататься за любую возможность, и в итоге подались в стриптизерши.

К примеру, руководство стриптиз-клуба Calendar Girls в Окленде заявило, что бывшие бортпроводницы буквально «завалили» их резюме. Согласно подсчетам организации, в день им поступает от 10 до 15 заявок от экс-работниц авиакомпаний, всего их количество составило более половины общего числа анкет за минувший месяц.

Одна из сменивших работу стюардесс, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что вакансию стриптизерши заметила в сети случайно.

«Сейчас очень много бортпроводников, пилотов и наземного персонала, которые находятся в той же ситуации, что и я, и вынуждены будут пробовать себя в других профессиях, чтобы прокормить семью», — пояснила она.

Собеседница издания подчеркнула, что трудилась в авиационной отрасли в течение нескольких лет, до этого имела опыт работы в сфере искусства, гостиничного бизнеса и банковского дела, поэтому сочла, что сможет использовать в стриптизе полученные ранее навыки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в схожем положении оказались уже сами танцовщицы стриптиза: в США в связи с закрытием клубов для взрослых им пришлось заняться доставкой еды с голой грудью. В свою очередь, российским стриптизершам разрешили делать то же самое в нижнем белье.

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