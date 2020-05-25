Илону Маску пришлось изменить имя своего новорожденного сына (фото)

Мир

Миллиардеру Илону Маску, владельцу компаний Tesla и SpaceX, и его девушке, канадской певице Граймс, пришлось изменить имя своего сына, который родился 4 мая. Изначально они назвали ребенка X Æ A-12 — в честь самолета, искусственного интеллекта и крысы. Однако, как стало известно, у пары возникли проблемы с регистрацией младенца. По законам американского штата Калифорния в имени, указанном в свидетельстве о рождении, допускается использование «только 26 букв английского алфавита». Из символов допускаются только апостроф и дефис. Таким образом, как пишет издание People, Æ и цифра 12 в документ вписаны быть не могут.

Граймс, отвечая на вопросы фанатов по этому поводу, сообщила в Instagram новый вариант имени младенца. По ее словам, теперь его будут звать немного по-другому — X Æ A-Xii. «Римские цифры. Выглядит лучше», — написала она. Правда, в этом варианте по-прежнему остается сомнительной часть «Æ».

Илон и Граймс также, похоже еще не договорились о том, как должно произноситься имя ребенка. Певица, чье настоящее имя Клэр Элис Буше, объясняла, что X читается, как буква английского алфавита «экс», затем следуют буквы А и I («эй и ай»). А Маск утверждает, что Æ должно произноситься, как Ash («эш»)

X Æ A-Xii — первый ребенок Граймс и шестой сын разведенного Маска.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что



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