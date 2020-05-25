26.72 / 26.99 28.89 / 29.38
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Илону Маску пришлось изменить имя своего новорожденного сына (фото)

14:23 25 мая 2020
Илон Маск и Граймс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Миллиардеру Илону Маску, владельцу компаний Tesla и SpaceX, и его девушке, канадской певице Граймс, пришлось изменить имя своего сына, который родился 4 мая. Изначально они назвали ребенка X Æ A-12 — в честь самолета, искусственного интеллекта и крысы. Однако, как стало известно, у пары возникли проблемы с регистрацией младенца. По законам американского штата Калифорния в имени, указанном в свидетельстве о рождении, допускается использование «только 26 букв английского алфавита». Из символов допускаются только апостроф и дефис. Таким образом, как пишет издание People, Æ и цифра 12 в документ вписаны быть не могут.

Граймс, отвечая на вопросы фанатов по этому поводу, сообщила в Instagram новый вариант имени младенца. По ее словам, теперь его будут звать немного по-другому — X Æ A-Xii. «Римские цифры. Выглядит лучше», — написала она. Правда, в этом варианте по-прежнему остается сомнительной часть «Æ».

Илон и Граймс также, похоже еще не договорились о том, как должно произноситься имя ребенка. Певица, чье настоящее имя Клэр Элис Буше, объясняла, что X читается, как буква английского алфавита «экс», затем следуют буквы А и I («эй и ай»). А Маск утверждает, что Æ должно произноситься, как Ash («эш»)

X Æ A-Xii — первый ребенок Граймс и шестой сын разведенного Маска.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Национальный институт рака

В Киеве прямо на глазах у пациентов напали на врача из Института рака

Петросян и Брухунова

Петросян официально подтвердил женитьбу с Брухуновой: первое семейное фото

Следователь ГБР

Били дубинкой, стреляли над головой: в ГБР раскрыли подробности жуткого происшествия в полиции Кагарлыка (фото)

Анна Панова с супругом и дочерью

Популярная телеведущая впервые вышла в эфир после рождения ребенка

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер