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Дело Шеремета: адвокатов подозреваемых обвинили в "постоянных фальсификациях"
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета адвокаты подозреваемых отказались от прохождения детектора лжи и следственных экспериментов, они постоянно фальсифицируют обстоятельства дела. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, следствие имеет достаточно фактов, чтобы считать подозреваемыми именно Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.
Геращенко уточнил, что полиция якобы заинтересована в быстром и справедливом решении суда.
«У подозреваемых было право и они ничего не говорили на допросах. Они игнорировали и предложения пройти детектор лжи, игнорировали предложения провести следственные эксперименты», — добавил Геращенко.
Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. 12 декабря прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
В понедельник, 25 мая 2020 года, суд продлил до 23 июля арест музыканту Андрею Антоненко. Решение принято по ходатайству стороны обвинения. В тот же день Печерский суд изменил меру пресечения подозреваемой Яне Дугарь, освободив ее под залог в 168 тысяч гривен.168
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