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Украина

Минздрав ослабил карантинные требования для двух категорий лиц: кого коснется

8:25 30 мая 2020
Минздрав
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В пятницу, 29 мая, на внеочередном заседании правительства были внесены изменения в постановление, которое устанавливает адаптивный карантин в Украине.

С инициативой выступило Министерство здравоохранения.

Послабления касаются людей старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала. С этого дня они могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований.

Кроме того, молодым людям, которые для участия в ВНО приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированными территориями, не нужно находиться на обсервации или самоизоляции после пересечения границы или пунктов пропуска. То же самое касается и сопровождающих этих детей.

Напомним, что в Минобразования окончательно определились с датами тестов ВНО. Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году начнется 25 июня тестированием по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня, по физике — 2 июля, по испанскому, немецкому, французскому языкам — 6 июля, по английскому языку — 7 июля, по истории Украины — 9 июля, по биологии — 13 июля, по географии — 15 июля.
До 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Как сообщали «ФАКТЫ», по данным Минздрава, несколько областей Украины продлили ограничения и не перешли ко второму этапу снятия карантина.

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