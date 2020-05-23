Украина

Минздрав сократил список регионов, не готовых к ослаблению карантина

По состоянию на 23 мая ко второму этапу снятия карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, не были готовы перейти 9 областей — Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

Отметим, что днем ранее в список входили также Киев, Луганская и Хмельницкая области.

Также примечательно, что в перечне осталась Днепропетровская область, власти которой накануне заявили о получении санкций от Минздрава на переход ко второму этапу послабления карантина.



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