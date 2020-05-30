Происшествия

Вложил оружие в руки убитых: в МВД рассказали новые подробности о "житомирском стрелке"

Анатолий Захаренко, подозреваемый в убийстве 7 человек возле села Новоселица Житомирской области, имеет судимость. Он был осужден в России за совершение тяжкого преступления и 7 лет провел в тюрьме.

Об этом в программе «Свобода слова Савика Шустера» заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, следствие, опираясь на показания единственного выжившего свидетеля и предварительное расследование, считает, что подозреваемый вложил в руки уже убитых им людей охотничьи ружья, чтобы создать видимость угрозы ему.

Также он предположил, что сначала Захаренко убил двух людей, с которыми сидел за столом, а потом, испугавшись мести их друзей, решил убить и их. Троих из них застрелил во сне, что полностью опровергает показания Захаренко о самозащите.

«Следствие считает сомнительной версию, что Анатолию Захаренко угрожали все 8 гостей», — отметил Геращенко, уточнив, что известны факты, когда Захаренко уже в Украине вел себя агрессивно под влиянием алкоголя.

Замглавы МВД заявил, что мотивы убийства пока неизвестны.

Очевидно, что Захаренко совершал преступление под влиянием алкоголя, отметил Геращенко, и ему грозит пожизненное заключение. Если в результате психологической экспертизы стрелок будет признан невменяемым, то все равно попадет за решетку, но в специализированное психиатрическое заведение.

Напомним, 22 мая на берегу пруда возле села Новоселица Попельнянского района Житомирской области у арендатора водоема Захаренко возник конфликт со знакомыми, с которыми он накануне пил алкогольные напитки.

Мужчина из охотничьего ружья убил 7 человек. Среди убитых — бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры. Одному из гостей удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нем правоохранителям. Подозреваемый в убийстве задержан и находится под стражей. Во время заседания суда Захарченко заявил, что стрелял в целях самозащиты.

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