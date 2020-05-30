В честь дня Киева в столице запели... памятники: невероятное видео

Украина

В честь Дня Киева в сети опубликовали видеоролик, в котором поют романс известные столичные памятники. Видео выложил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

«Друзья! В эти выходные Киев будет отмечать свой День рождения. Не будет традиционных массовых празднований. Все мероприятия предусмотрены в онлайн-формате. Но каждый из нас может признаться в любви к своему городу, прогуляться по любимым местам. Опубликовать фото и видео Киева. В честь праздника нашего любимого города спели даже столичные памятники. „Старый киевский романс“ любви к Киеву зазвучал голосами солистов капеллы Ревуцкого, квартета „импрессия“ и Анны Зарецкой в аранжировке руководителя капеллы Ревуцкого Александра Круковского. Наша столица — самая красивая и душевная! Наслаждайтесь Киевом, любите его!» — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», День Киева традиционно отмечается в последнее воскресенье мая, в этом году праздник города 31 мая. Обычно в столице происходили большие концерты, фестивали еды, ярмарки, «Пробег под каштанами». Но, в этом году такие массовые мероприятия запрещены из-за эпидемии коронавируса.

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