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Не долларами едиными: на Николаевщине подполковник СБУ потребовал в качестве взятки 10 тонн зерна

21:47 19 мая 2020
Не долларами едиными: на Николаевщине подполковник СБУ потребовал в качестве взятки 10 тонн зерна
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Николаевской области подполковника Управления СБУ задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки. Напомним, ранее СБУ показала, как взятки делили на Галицкой таможне.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, сотрудник спецслужбы требовал от совладельца одного из местных фермерских хозяйств 2 тысячи долларов США и 10 тонн зерна. Так он оценил свои «услуги» по отказу от документирования факта выращивания предприятием сельхозкультур без продления договора аренды земельного участка.

19 мая подполковник был задержан при получении первой, долларовой части взятки.

После проведения неотложных следственных действий с участием силовиков СБУ, будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о резонансном задержании на Одесской таможне, где прошла целая серия обысков.

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