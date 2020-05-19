- 22:13 В России при посадке разбился военный вертолет, экипаж погиб
- 21:49 На Полтавщине зоозащитники ищут хозяина для необычной двуносой кошки
- 21:47 Не долларами едиными: на Николаевщине подполковник СБУ потребовал в качестве взятки 10 тонн зерна
- 21:25 Райцентр на Тернопольщине закрыли для въезда иногородних, на улицах — патрули полиции
- 20:59 На Херсонщине развернули операцию по спасению застрявших на мели дельфинов
- 20:42 В Западной Украине выявили сеть "реабилитационных центров", где уголовники держали трудовых рабов
- 20:08 "Сядь на пенек...": европейский клуб подписал контракты с футболистами в необычной обстановке
- 19:58 Пресс-конференция Зеленского: где и когда смотреть
- 19:56 В плотине Каневской ГЭС образовались опасные пустоты: экологи бьют тревогу
- 19:35 В Чернигове наркоман пытался похитить 7-летнего ребенка, но ему помешали прохожие
- 19:34 Ночь предопределения у мусульман: как отмечают праздник с 19-го на 20 мая
- 19:32 «Наполовину бог»: Ибрагимович предстал в необычном образе зловещего киногероя
Не долларами едиными: на Николаевщине подполковник СБУ потребовал в качестве взятки 10 тонн зерна
В Николаевской области подполковника Управления СБУ задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки. Напомним, ранее СБУ показала, как взятки делили на Галицкой таможне.
Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, сотрудник спецслужбы требовал от совладельца одного из местных фермерских хозяйств 2 тысячи долларов США и 10 тонн зерна. Так он оценил свои «услуги» по отказу от документирования факта выращивания предприятием сельхозкультур без продления договора аренды земельного участка.
19 мая подполковник был задержан при получении первой, долларовой части взятки.
После проведения неотложных следственных действий с участием силовиков СБУ, будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о резонансном задержании на Одесской таможне, где прошла целая серия обысков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Западной Украине выявили сеть "реабилитационных центров", где уголовники держали трудовых рабов (фото)
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!