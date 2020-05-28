- 16:07 Футбольные матчи в Испании будут приостанавливать после 20-й минуты: названа причина
- 16:03 Требовал три квартиры: заместителя мэра Борисполя задержали на взятке
- 16:01 Отправились в магазин и не вернулись: в Польше трагически погибли украинские заробитчане
- 15:50 В Германии могут отправить беглого экс-нардепа Онищенко в Россию
- 15:37 Forbes составил рейтинг богатейших украинцев: в нем восемь долларовых миллиардеров
- 15:18 «Я тебя туда не посылал»: водитель маршрутки отказал в проезде ветерану АТО
- 15:18 С 1 июня в Украине запускают систему видеофиксации нарушений ПДД: что важно знать
- 15:07 Смертоносный пожар в одесском колледже: суд отпустил из-под стражи бывшего замдиректора Хаецкого
- 14:49 Автохам избил велосипедиста, который не дал ему проехать по тротуару в Киеве
- 14:36 Подозреваемую в убийстве 13-летней девочки под Харьковом просили освободить из СИЗО: суд принял решение
- 14:36 День Киева в этом году пройдет в онлайн-формате
- 14:27 «Порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи»: врач взорвал сеть постом о благодарности от жены Зеленского
Требовал три квартиры: заместителя мэра Борисполя задержали на взятке
В Борисполе заместителя городского головы задержали за вымогательство и получение взятки — прав собственности на 3 однокомнатные квартиры. Так он оценил свои «услуги» в несоздании препятствий при получении разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Напомним, ранее на Николаевщине подполковник СБУ потребовал в качестве взятки 10 тонн зерна.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, чиновника и посредника задержали после получения части неправомерной выгоды — документов, подтверждающих имущественные права на одну из квартир.
Во время задержания правоохранителям оказали сопротивление — в противоправных действиях уличены секретарь Бориспольского горсовета и неустановленные лица.
«По данному факту внесены сведения в ЕРДР, решается вопрос об уведомлении о подозрении секретарю Бориспольского городского совета и другим лицам по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (ст. 342 УК Украины)», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
В настоящее время готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании предупредительной меры.
Как сообщали «ФАКТЫ», в середине мая в Харькове полиция задержала ректора и одного из проректоров харьковского университета — они получали взятку от частного предпринимателя. А в Одессе офицера-пограничника повысили в звании за неподкупность.
Фото прокуратуры
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи»: врач взорвал сеть постом о благодарности от жены Зеленского
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.