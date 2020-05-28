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Требовал три квартиры: заместителя мэра Борисполя задержали на взятке

16:03 28 мая 2020
Требовал три квартиры: заместителя мэра Борисполя задержали на взятке
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Борисполе заместителя городского головы задержали за вымогательство и получение взятки — прав собственности на 3 однокомнатные квартиры. Так он оценил свои «услуги» в несоздании препятствий при получении разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Напомним, ранее на Николаевщине подполковник СБУ потребовал в качестве взятки 10 тонн зерна.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, чиновника и посредника задержали после получения части неправомерной выгоды — документов, подтверждающих имущественные права на одну из квартир.

Во время задержания правоохранителям оказали сопротивление — в противоправных действиях уличены секретарь Бориспольского горсовета и неустановленные лица.

«По данному факту внесены сведения в ЕРДР, решается вопрос об уведомлении о подозрении секретарю Бориспольского городского совета и другим лицам по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (ст. 342 УК Украины)», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании предупредительной меры.

Как сообщали «ФАКТЫ», в середине мая в Харькове полиция задержала ректора и одного из проректоров харьковского университета — они получали взятку от частного предпринимателя. А в Одессе офицера-пограничника повысили в звании за неподкупность.

Фото прокуратуры

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