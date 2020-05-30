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Происшествия

Суд начал избирать меру пресечения участникам перестрелки в Броварах

12:47 30 мая 2020
суд
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 30 мая, суд Броваров начал избирать меру пресечения для 21 задержанного после масштабной перестрелки перевозчиков в районе Торгмаша. Задержанных могут арестовать на два месяца. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться. Но это им не удастся. Всех найдём и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого», — сообщил он.

Напомним, стрельба в Броварах утром 29 мая произошла из-за конфликта между перевозчиками. Маршрутчики из Броваров и Винницы пытались установить контроль над пассажиропотоками.

На вечер 29 мая Нацполицией были задержаны 28 человек, причастных к перестрелке в Броварах. Кроме того, оперативные сотрудники установили еще 39 человек, которые принимали непосредственное участие в этом столкновении.

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