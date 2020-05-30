Происшествия

Как КОРД обезвреживал броварскую группировку после скандальной перестрелки с винницкими: опубликовано видео

В сети появилось видео, как спецподразделение КОРД задерживает на одном из предприятий Броваров подозреваемых в перестрелке в районе Торгмаша. Ролик в Facebook опубликовал замминистра МВД Антон Геращенко.

«Работа спецподразделения полиции КОРД по задержанию броварской группировки, бывшей вчера одной из сторон криминальных разборок по контролю за маршрутными перевозками», — написал он.

Напомним, стрельба в Броварах утром 29 мая произошла из-за конфликта между перевозчиками. Маршрутчики из Броваров и Винницы пытались установить контроль над пассажиропотоками.

В субботу, 30 мая, суд Броваров начал избирать меру пресечения для 21 задержанного после масштабной перестрелки в районе Торгмаша. Задержанных могут арестовать на два месяца.

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