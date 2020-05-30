Житейские истории

Десятки скульптур, дизайнерские лавочки и остановки общественного транспорта, монументальные композиции и креативный парк создал за несколько последних лет в селе Процев Бориспольского района Киевской области местный предприниматель, потомственный плотник и столяр Виктор Апостол. Первые его две крупные скульптурные композиции стоят на въезде в село: точная копия одного из символов столицы — памятного знака в честь основателей Киева князей Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди, плывущих на ладье, а также копия маяка в Ялте. Читайте также: Семья киевлян перебралась в глухое полтавское село — и полностью преобразила его жизнь

«На сохранность фигур князей-основателей Киева даю 50-летнюю гарантию»

Виктор Апостол рассказал «ФАКТАМ», что родился и вырос на Ровенщине, закончил в Москове высшее техническое училище имени Баумана, много лет занимался бизнесом в России — строил из сруба дома, бани. Из-за гибридной войны, развязанной путинским режимом против Украины, вернулся на родину, забрав свои станки и оборудование. Решил обосноваться под Киевом в селе Процев, где живут родители его жены. Построил там дом, в полуподвале обустроил столярный цех. И продолжил заниматься бизнесом — строить и ремонтировать дома, беседки, хозяйственные постройки, изготовлять наличники, предметы мебели…

— По работе часто бываю в Западной Украине, где в селах много скульптур на религиозную тематику, — рассказал «ФАКТАМ» Виктор Апостол. — Вот и мне захотелось сделать своими руками что-то подобное — необыденное, праздничное. Вскоре появилась идея конкретной монументальной композиции. Началось с того, что друг подарил мне бронзовую настольную копию памятного знака в честь основателей Киева, оригинал которой стоит в столице на берегу Днепра. Я решил сделать ее и установить в Процеве. Поехал к председателю сельсовета Любови Ивановне Чешко просить разрешение на это. Поставил ей на стол подарок друга, изложил суть задумки. Любовь Ивановна занимает своей пост уже 38 лет, так что удивить ее чем-либо не просто. Она засмеялась и с некоторым сомнением спросила: «Как же ты сделаешь эту работу?» — «Дайте мне полгода и сами увидите», -заверил я.

Через полгода Любовь Ивановна заехала ко мне и ахнула: во дворе красовалась точная копия памятного знака в честь основателей Киева. Она ровно в 100 раз больше настольной бронзовой композиции. Княжескую семью я сделал из 10 кубометров сухого дуба (нужна была именно сухая древесина). Специально ездил за ней в Карпаты. Примерно год фигуры князей простояли на открытом воздухе без какой-либо обработки. Затем я заделал на дереве микротрещинки и обработал специальной пропиткой. Даю гарантию, что после этого композиция простоит невредимой минимум полвека.

— На въезде в Процев рядом с копией памятного знака в честь основателей Киева стоит еще одна монументальная композиция — копия знаменитого ялтинского маяка. Как возникла идея ее создать?

— Эту мысль подсказал заместитель председателя нашего сельсовета, в прошлом моряк-подводник. Маяк я сделал высотой около 20 метров. По вечерам на нем зажигается свет. А третьей моей большой работой стал ветряк. Тут следует сказать, что Процев состоит из четырех частей. У выезда в одну из них на возвышенности в прежние времена стояла ветряная мельница. До наших дней она не сохранилась, вот и возникла идея поставить примерно такую же.

«Навес над остановкой сделал в виде огромного зонта»

— Ветряк у меня получился на славу — большой, с 12-метровыми крыльями, вращающимися от мотора, — продолжает Виктор Апостол. — Любовь Ивановна попросила в целях безопасности оснастить крылья еще и подсветкой, чтобы в темное время суток никого не задело. Правда, сейчас крылья не вращаются — слишком дорого, но зато подсвечиваются.

Затем я стал украшать село скульптурами. Каждый из этих проектов согласовываю с председателем сельсовета. С одной стороны дороги ставлю фигуры литературных, сказочных и мультяшных персонажей. С другой, где находится церковь — религиозные скульптуры: святого Николая, монаха-самаритянина и самаритянки…Сейчас в моей мастерской стоят практически готовые к установке гоголевские персонажи — Солоха и дьяк в мешке. А еще — фигуры мальчика и девочки, которые поставим возле пешеходного перехода, чтобы водители не забывали сбрасывать скорость, подъезжая к «зебре». На одном из пешеходных переходов в Процеве уже размещены две подобные детские фигуры. Оснастим ими еще один переход.

— Украшаете село за свой счет?

- Поначалу все расходы брал на себя. Теперь мне финансово помогает сельсовет: когда та или иная работа сделана, он выделяет минимальные суммы, чтобы компенсировать мне затраты. Опять же сельсовет идет навстречу в вопросах развития бизнеса: мне нужно было несколько соток земли возле моего участка, чтобы построить новый цех. Мне их выделили без проволочек.

Конечно, на все мои идеи у громады средств не хватает. Но это меня не останавливает. Скажем, мозолила мне глаза одна непрезентабельная скамейка. Предложил Людмиле Ивановне: «Давайте поставлю новую, необычную». А она мне: «Сейчас на это нет денег». «Сделаю селу подарок», — не отступился я. Со своими рабочими срезал неказистую скамейку и поставили на ее месте лавку, стилизованную под классический сельский воз. Кстати, остановки маршрутов в Процеве я тоже сделал дизайнерскими, в том числе в виде старинного воза с деревянными колесами. А навес над одной из остановок сделал в виде огромного зонта.

Знаете, в моем дворе беседка, хозяйственные постройки выкрашены в белый цвет, который мне очень нравиться. Говорю это к тому, что новый парк в Процеве я оформил празднично: белые как снег скульптуры, скамейки с ажурными спинками, арки, фонари, беседка… Конечно, когда я только озвучил эту идею, немало людей крутили пальцами у виска. Мол, где это видано, чтобы сельский парк был, как в сказочном кино, весь белый. Но когда увидели, что у меня вышло, все, в том числе скептики, были в восторге. Тем более, что я сделал там из бутового камня рукотворный водопад, на котором красуется внушительных размеров фигура орла, ручей с романтическим белым мостиком и крохотный пруд в виде сердца. Ради создания этих водных объектов я пробурил скважину, проложил трубы. Весной накачиваю воду, и целое лето она циркулирует по кругу с помощью двух насосов.

Прежде на том месте росли бурьян и немного тополей. Я со своими рабочими расчистил этот участок, выкорчевал пни. В центре парка поставил фигуры влюбленных парня и девушки, поместил их в арке красного цвета в форме сердца. Назвали эту зону отдыха парком Влюбленных, и в теплое время года молодожены стали приезжать сюда после ЗАГСа на фотосессию. Кстати, кроме этого, у нас в селе есть еще один парк, тоже очень красивый, ухоженный, с фонтаном.

А еще я пробурил на улицах села для общественного пользования 15 скважин. Едет человек на велосипеде по улице, захотел напиться — и вот тебе, пожалуйста, краник с кнопкой. Нажал — и потекла водичка… Кстати, у себя во дворе я вырыл большой глубокий пруд, запустил туда осетров, белугу, стерлядь. Всего около 50 особей. Покупал мальков в Бердянске у друга. Он меня подробно проинструктировал, как ухаживать за этой прихотливой рыбой. Я ей даже кислород подаю. За год каждая особь набирает по 500−600 граммов. Прошлой осенью вытащил трех осетровых, получил 800 граммов икры. Кроме этого, запустил в труд большое количество карпа, карася, белого амура.

— Ваши дети помогают вам в вашей работе?

— У меня две дочери. Они студентки, учатся в Киеве: одна на юриста, вторая на врача-педиатра.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о гражданине США, который вместе с женой и детьми переселился из Нью-Йорка в село на Полтавщину.

Фото Виктора Апостола

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