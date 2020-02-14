Семья киевлян перебралась в глухое полтавское село — и полностью преобразила его жизнь

Житейские истории

— У меня сейчас, если что не так, есть отговорка: «Так я из села», — улыбается Оксана Олийнык. — Вот уже седьмой год мы с мужем Орестом и двумя сыновьями — восьмилетним Энеем и пятилетним Уласом — живем в Христановке, что в двенадцати километрах от райцентра Лохвица на Полтавщине. Село маленькое (сорок хат и шестьдесят семь жителей, преимущественно пенсионеров), но очень живописное — раскинулось на нескольких холмах, которые возвышаются над прудом и речкой Сулой. Орест, впервые увидев эту красоту, воскликнул: «Поднебесная Христановка!» Он каждый день фотографировал небо над селом и публиковал снимки в Facebook. Теперь не только мы, но и многие наши друзья из других стран называют так эту местность. И расположение села очень удобное — рядом проходит дорога из Сум на Пирятин, по три автобуса каждый час проезжает. В общем, если сильно соскучусь по родному Киеву, через три часа уже буду там. Моя душа обязательно раз, а то и два в месяц требует туда вырываться — в театр сходить, в кино, в кафе посидеть. У нас квартира на Борщаговке, но домом называю Христановку. Читайте также: Змінив Нью-Йорк на Полтавщину: родина американця оселилася в українському селі

«Поначалу селяне отказывались носить сэконд-хенд»

Оксана — выпускница Национального университета «Киево-Могилянская академия», бакалавр философии и магистр культурологии. Сейчас в столичном педуниверситете имени Драгоманова осваивает магистерскую программу «Клиническая психология», чтобы углубить знания в области процессуальной психологии, и практикует как психотерапевт. Параллельно учится в магистратуре столичной бизнес-школы «Крок», где осваивает новую и перспективную профессию, связанную с решением конфликтов вне судов — «Медиация и менеджмент конфликтов». Ранее переводила фильмы с английского на украинский язык и редактировала переводы, работала в пресс-службах престижных украинских кинофестивалей.

А вот с подсобным домашним хозяйством у нее не совсем складывается. Выращивать высокие урожаи овощей на огороде и бороться с бурьянами — точно не ее призвание. Муж даже растапливать печку ей не доверял. Орест взял основной «удар» — детей и хозяйство — на себя, чтобы жена могла заниматься тем, чем хочет.

— Вскоре после того, как мы сюда переехали, перешли на печное отопление, чтобы экономить, — рассказывает Оксана. — Но теперь думаем снова возвращаться к газу. Хотим, к примеру, куда-нибудь поехать вместе, а не можем — кто-то должен дома сидеть, печку топить.

Хата, в которой живет семейство Олийнык, со всеми коммунальными удобствами. И она была единственная, которая продавалась. Это стало одним из определяющих факторов переезда молодой семьи из Киева в Христановку.

— Орест родом из Львова, тоже далек от села, — говорит женщина. — Работал менеджером по персоналу, руководил департаментом, со временем стал заместителем директора фирмы. Но как только у него появилась возможность работать удаленно, мы решили, что пора перебираться ближе к природе. Нашли объявление в Интернете, которое дали люди, переселившиеся сюда ранее, и приехали знакомиться. Нам сразу все понравилось. Слышали раньше, что на Полтавщине люди очень мягкие, и убедились в этом сами.

Окрестности села Христановка необыкновенно красивые и живописные

Молодая семья интеллигентов постепенно стала преобразовывать среду обитания. Общаясь с местной детворой, Оксана обратила внимание, что у ребятишек нет домашней одежды. Им не в чем, кроме школьной формы, выйти погулять на улицу. А то, что в селе до сих пор кое-кто заматывает ноги портянками, она даже предположить не могла. Потрясенная таким открытием, женщина разместила пост на своей страничке в Facebook о сборе поношенных вещей для односельчан. И вскоре пошли посылки не только для детей, но и для взрослых.

— Люди отказывались носить сэконд-хенд, — вспоминает Оксана. — Они привыкли обходиться парой сменных одежек и парой сезонной обуви и жалели эти вещи. А надеть ношеное было выше их собственного достоинства. «У нас все есть», — отвечали на предложение прийти к нам домой и что-то выбрать. Пришлось показывать им личный пример. При односельчанах перебирала гуманитарку, откладывала подходящее для себя, надевала. Постепенно люди увидели во мне свою, ведь я не ставила себя выше их. Поначалу вещи можно было взять бесплатно, но когда народ почувствовал «халяву», начал вовлекать меня в коррупционные деяния (смеется). Одни просили отложить им что-то из новых поступлений, другие упрекали, что кому-то досталось больше, а им ничего. Поэтому теперь все имеет свою цену, пусть символическую, зато никто ничего лишнего не берет. В последнее время особым спросом у бабушек пользуются вязаные вещи. Они их распускают и плетут из ниток одежку на свой манер. А никому не нужные вещи разрезают на полоски, из которых вяжут коврики. И жизнь одиноким людям кажется веселее.

«На первых порах навезли в магазин столько хлеба, что его хватило всей нашей живности»

Банк бывших в употреблении вещей переехал из дома родителей Оксаны, который они купили рядом, в пустующий магазин. Там расположились и собранные Оксаной музейные экспонаты из истории села. Кроме того, старики сходятся туда, чтобы пообщаться в Интернете с разъехавшимися по миру родственниками, обсудить новости, а то и попеть народные песни. Не магазин, а культурно-развлекательный центр. Сельский вариант коворкинга.

— Эта единственная на село торговая точка почти год была закрыта, поскольку бывший хозяин себе в убыток держать ее не мог, — рассказывает Оксана. — Кто мог, ехал в Лохвицу за покупками (автобус из райцентра заезжает в село дважды в неделею), а кто не мог, тот дважды в неделю выходил к закрытому магазину, куда подъезжала автолавка с хлебом. Мы с мужем решили выкупить пустующее помещение. Мой брат, который нас во всем поддерживает, дал денег.

«В Христановке нам сразу все понравилось», - говорит Оксана

Магазин Олийныкам прибыли тоже не приносит — покупателей мало, скоропортящийся товар долго хранить не будешь. Хлебом, селедкой и колбасой торгуют исключительно под заказ. Продукты Орест привозит из райцентра только качественные.

— Поначалу мы навезли сюда столько хлеба, что хватило и нашим козам, курам, гусям, собаке, — смеется Оксана. — Но потом учли свои ошибки. А заодно решили переместить в магазин свою библиотеку. Специально ведь к нам никто за книгами не ходил бы. А так человек зайдет в магазин, да и возьмет что-нибудь почитать.

Читающих в Христановке мало. Но есть в селе одна женщина, которая любит фантастику, и с открытием библиотеки у нее появился доступ к лучшим произведениям этого жанра. Олийныки очень благодарны дочери украинского писателя Юрка Покальчука, передавшей им часть коллекции фантастических произведений. А другая жительница Христановки любит литературу об украинском селе ХVII—ХVIII веков.

Хозяйка магазина-библиотеки-музея подводит меня к аккуратным стеллажам, забитым книгами. Сколько их там разместилось, не знает — нет времени провести инвентаризацию. Она измеряет духовное богатство метрами: четыре двухсторонних стеллажа по четыре метра в длину и еще два с половиной в высоту, до потолка. В общем, несколько тысяч. Последнее ценное пополнение сельской библиотеки сделала гражданка США с украинскими корнями Христина Ференцевич. В посылку она вложила художественные сочинения эмигрантов начала ХХ века, изданные за рубежом на украинском языке. Главная их тематика — повстанческое движение, на волне которого они оставляли родину.

Оксана радуется, что сельским детям нравятся книги, напечатанные полстолетия назад издательством «Веселка». А когда они с Орестом переехали в Христановку, она по собственной инициативе собирала ребятишек по субботам в старой школе и устраивала для них «избу-читальню». Большинство из них понятия не имели, что такое домашняя библиотека.

Многое из того, что сделано семьей Олийнык в полтавской глубинке, появилось благодаря распространению информации о нуждах жителей села через Интернет. У общительных Оксаны и Ореста, который все так же остается «пластуном», много друзей по всему миру.

— Прошлым летом один американец из моего англоязычного видеоблога «Сімейне життя в сільській Україні» узнал о том, что мы сомневаемся на счет покупки дорогого породистого козла, и выслал нам сто долларов, подтолкнув к приобретению животного, — смеется Оксана. — Это я к тому, что в современном мире привязка к территории не имеет значения для того, чтобы человек мог реализовать себя в любом направлении. Интернет дает гибкость и свободу.

Оксана Олийнык ведет блог в соцсетях

Оксана не любит об этом говорить, но когда ей понадобилась помощь в лечении онкологического заболевания (она уже жила в Христановке), то многие друзья рассказывали о ней в Facebook, чем побуждали свое окружение к моральной и материальной поддержке больной.

— Я была первой среди своего круга общения, с кем случилось такое несчастье, — рассказывает Оксана. — До болезни жила в другом мире и имела смутное представление о том, что переживают люди в подобной ситуации. Теперь смотрю на все по-другому. Сейчас поддерживаю через своих знакомых трех женщин с онкологией.

«Здесь, в прекрасной глуши, могут остановиться те, кто хочет провести несколько дней в тишине»

В Христановку благодаря рассказам Оксаны в Интернете начали наведываться иностранцы. Там уже побывали американцы, французы, румыны, немцы, британец, финка, чешка.

— Для своих гостей мы с Орестом даже хату недорогую купили, назвав ее Gogo-Mogo, — продолжает Оксана. — Отреставрировали, переделали старую печь, установили сантехнику. Меня, конечно, радует, что приезжие иногда берутся вырывать мои сорняки в огороде, но развлекать и кормить приезжих, как было раньше, мы не можем, поскольку это отнимает много времени. Здесь, в прекрасной глуши, могут остановиться те, кто хочет провести несколько дней в тишине, почитать, выспаться. Постояльцы оставляют небольшие суммы, за счет этого мы и содержим хату. Подумываем о том, чтобы купить еще пару домов, тогда можно будет принимать группы туристов и привлечь к работе гида по селу. А я надеюсь, что вскоре буду проводить здесь сеансы психологической реабилитации.

Ценности экскурсиям добавляют и библиотека, и Музей истории Христановки, и отремонтированная столетняя земская школа, построенная по проекту известного архитектора Афанасия Сластиона, которой недавно присвоен статус памятника культуры местного значения.

Оксана и Орест Олийнык реально меняют мир вокруг себя к лучшему

— Жители села вас поддерживают?

— Люди разные. К сожалению, они мало ценят красоту местности, в которой живут. Привыкли ждать, что кто-то к ним приедет и сделает жизнь лучше. Ну вот, мы и приехали, хотя нас здесь никто не ждал. Помню, пришла я к сельскому голове с просьбой выделить комнату в клубе, где бы я могла проводить со школьниками дополнительные занятия по английскому, так он отказал мне на том основании, что я прописана в Киеве.

Моими единомышленниками жители Христановки становились постепенно. Но прежде чем они поддержат очередную идею, мне надо много раз ее проговаривать, обсуждать, чтобы люди обдумали все. Так было и с музеем. Началось с семейного фотоархива. У одной женщины осталось много снимков от бабушки, но кто изображен на фото, неизвестно. Я распечатала фотографии на листах большого формата и понесла в магазин. Люди рассматривали их, узнавая близких и знакомых. Я записывала их воспоминания о том, как жилось раньше в Христановке, в блокнот и на видео, теперь знаю историю каждой семьи до третьего колена.

Это живая история, которая звучит из первых уст. И она не такая, какой я ее себе представляла. Потом жители села начали приносить в музей свои вещи. Из школы соседнего села Васильков передали много артефактов, многие из которых не были описаны. Я размещала в соцсети фотографии этих предметов, а люди добывали со своей памяти названия для них. Скриншоты из Facebook будут возле этих старых предметов быта.

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Вскоре собранная экспозиция расположится в бывшей земской школе — одна комната в ней оказалась не аварийной.

— Оксана, слушаю вас, и у меня возникает вопрос: «На какие средства живет ваша семья?»

— Так я же не сказала еще, что веду курсы английского языка в Лохвице. Стоимость занятий как для районного центра высоковата, но это минимум, за который я согласна работать. В моей группе люди, которые хотят совершенствоваться. Впрочем, преподавание английского — лишь небольшая часть дохода. Основной заработок приносит мне психотерапия, проведение тренингов. Конечно, в реализацию своих проектов вкладываю много собственных средств, но под часть из них удалось взять гранты.

А жизнь в селе гораздо дешевле, чем в городе. Здесь нет особых трат, равно как и требований социума к одежде, мобильному телефону, другим атрибутам успешности. И чтобы чувствовать себя комфортно, не обязательно вкалывать с утра до ночи. Тут свобода! Мне нравится. Даже кажется иногда, что я вообще здесь ничего не делаю.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о воспитанниках детского дома семейного типа, которые переселившись с Донбасса в село на Киевщине, за два года преобразили приусадебный участок в сад и огород и мечтают открыть свою мини-пекарню.

Фото со страницы Оксаны Олийнык в Facebook





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