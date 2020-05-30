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Украина

Пассажирские поезда в Западной Украине пустят 4 июня

16:10 30 мая 2020
поезд
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Железнодорожное сообщение после карантина постепенно восстанавливается во всех регионах Украины. С 4 июня поезда начнут ходить и в западном направлении. Восстановлены маршруты до Ивано-Франковска, Ужгорода и Ковеля.

«Укрзалізниця» объявила, что уже можно купить билеты на следующие шесть поездов:

  • № 1(2) Ивано-Франковск-Константиновка (через день);
  • № 7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно);
  • № 749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно);
  • № 29/30 Киев-Ужгород (ежедневно);
  • № 98/97 Ковель-Киев (через день);
  • № 772/771 Хмельницкий-Киев (ежедневно).

Как и остальные 42 поезда, которые вводятся с 1 июня, составы в западном направлении будут ездить полупустыми. Билеты продаются лишь на 50% мест в вагонах. Купить проездной документ можно онлайн и в железнодорожных кассах.

Кроме меньшего числа пассажиров, до конца карантина будет действовать норма о масочном режиме и о проверке температуры пассажиров на входе в вагон (либо при проверке билетов).

Напомним, с 1 июня в десяти областях снова начнут ходить электрички. Пригородные электропоезда были отменены в самом начале карантина 17 марта.

Фото Міністерство інфраструктури України/Facebook

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