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Пассажирские поезда в Западной Украине пустят 4 июня
Железнодорожное сообщение после карантина постепенно восстанавливается во всех регионах Украины. С 4 июня поезда начнут ходить и в западном направлении. Восстановлены маршруты до Ивано-Франковска, Ужгорода и Ковеля.
«Укрзалізниця» объявила, что уже можно купить билеты на следующие шесть поездов:
- № 1(2) Ивано-Франковск-Константиновка (через день);
- № 7/8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно);
- № 749/750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно);
- № 29/30 Киев-Ужгород (ежедневно);
- № 98/97 Ковель-Киев (через день);
- № 772/771 Хмельницкий-Киев (ежедневно).
Как и остальные 42 поезда, которые вводятся с 1 июня, составы в западном направлении будут ездить полупустыми. Билеты продаются лишь на 50% мест в вагонах. Купить проездной документ можно онлайн и в железнодорожных кассах.
Кроме меньшего числа пассажиров, до конца карантина будет действовать норма о масочном режиме и о проверке температуры пассажиров на входе в вагон (либо при проверке билетов).
Напомним, с 1 июня в десяти областях снова начнут ходить электрички. Пригородные электропоезда были отменены в самом начале карантина 17 марта.
Фото Міністерство інфраструктури України/Facebook
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