26.77 / 26.97 29.44 / 29.83
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В жутком ДТП в Польше погиб украинец

16:28 30 мая 2020
ДТП
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Польше в результате ДТП в пятницу погиб гражданин Украины. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Так, 29 мая недалеко от Вроцлава на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Силезии) произошло ДТП при участии легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mercedes. На месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля — гражданин Украины, 1979 года рождения, пишет «Украинская правда».

Тело умершего доставили в учреждение судебной медицины Вроцлава. По факту ДТП управлением уездной полиции города Срода Сленска возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего украинца.

Как писали «ФАКТЫ», в марте на трассе Хельм-Белополье произошло крупное ДТП. Микроавтобус Mercedes нарушил правила и въехал в стоящий на остановке автобус. Пассажиры автобуса Хелм — Мазарня к тому моменту уже успели покинуть салон, потому не пострадали, а вот микроавтобус от удара съехал с дороги и, сломав отбойник, оказался в кювете. От полученных травм на месте погиб 18-летний гражданин Украины, находившийся в автобусе.

92

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

девочка впала в алкогольную кому

В больнице под Одессой спасают семиклассницу, впавшую в алкогольную кому

ДТП

В жутком ДТП в Польше погиб украинец

Горящий Миннеаполис

Миннеаполис в огне: в ходе массовых беспорядков, охвативших США, убит офицер Федеральной службы охраны

полиция

В убийстве рыбака под Киевом с целью завладения его авто подозревают военных

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер