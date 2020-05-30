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В жутком ДТП в Польше погиб украинец
В Польше в результате ДТП в пятницу погиб гражданин Украины. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Так, 29 мая недалеко от Вроцлава на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Силезии) произошло ДТП при участии легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mercedes. На месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля — гражданин Украины, 1979 года рождения, пишет «Украинская правда».
Тело умершего доставили в учреждение судебной медицины Вроцлава. По факту ДТП управлением уездной полиции города Срода Сленска возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего украинца.
Как писали «ФАКТЫ», в марте на трассе Хельм-Белополье произошло крупное ДТП. Микроавтобус Mercedes нарушил правила и въехал в стоящий на остановке автобус. Пассажиры автобуса Хелм — Мазарня к тому моменту уже успели покинуть салон, потому не пострадали, а вот микроавтобус от удара съехал с дороги и, сломав отбойник, оказался в кювете. От полученных травм на месте погиб 18-летний гражданин Украины, находившийся в автобусе.92
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