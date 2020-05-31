Украина

Лето начнется дождями: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Последний день мая и начало новой недели будут дождливыми из-за пришедшего в Украину циклона. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям опасаются, что в западных областях из-за сильных дождей малые реки бассейнов Сяна и Днестра выйдут из берегов.

31 мая дожди ожидаются по всей Украине, особенно значительные (до 49 мм осадков) — в западных областях.

1 июня дожди с грозами продолжатся, но осадки станут менее интенсивными.

2 июня ночи станут холоднее, на Волыни ночные температуры опустятся до +4 градусов.

Напомним, синоптики ожидают существенного потепления не раньше 3 июня. О погодных капризах в первые дни лета подробно в статье «Дожди и прохлада: синоптики рассказали о погоде в Украине».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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