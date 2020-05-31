Пять областей и Киев признаны не готовыми к смягчению карантина

Украина

1 июня в Украине должен начаться очередной этап смягчения карантинных ограничений. На этой стадии должно быть восстановлено межобластное сообщение наземным транспортом (поезда, автобусы), также должны заработать бассейны и спортзалы. Тем не менее, пока к переходу на новый этап готовы не все регионы. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По состоянию на утро 31 мая, критериям для смягчения карантина не отвечают пять областей — Львовская, Волынская, Ровенская, Черновицкая и Донецкая. На грани балансирует Киев: при требуемом максимуме в 12 новых заразившихся на 100 тыс. населения пока в столице этот индикатор составляет 12,2. В то же время, учитывая, что данный показатель рассчитывается за семь последних дней, к утру 1 июня ситуация может поменяться.

В регионах, которые все-таки будут допущены на новый этап смягчения карантина, выдвигаются ряд требований к открывшимся объектам. Бассейны и спортзалы смогут возобновить работу, но с теми же ограничениями, что ранее были введены для ТРЦ (без толп и не более одного человека на 10 квадратных метров площади). В спорткомплексах запрещаются многоразовые полотенца для вытирания рук, на входе посетителям должны измерять температуру, обязательны средства для обработки рук и дезинфекции поверхностей. Также пока останутся под запретом спа-зоны и массажные зоны.

Напомним, карантин в Украине введен до 22 июня, но каждые десять дней, начиная с 1 июня планируется пересматривать ряд ограничений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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