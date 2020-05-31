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Украина

"Годами живут, как селедки в банке": Малюську шокировало СИЗО в Херсоне (видео)

14:31 31 мая 2020
малюська
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения наведался в СИЗО Херсона и был неприятно поражен, что изолятор существенно переполнен.

«Сверх нормы (306 человек) содержатся еще 140 человек. По сути люди по несколько лет живут как селедки в банке. Несколько зданий в аварийном состоянии и заброшенные. Хуже всего то, что быстрого решения проблемы не будет, слишком большие деньги нужны для капстроительства. Остальные условия (питание, ремонт и т. д.) на среднем для системы уровне», — рассказал Малюська по итогам визита в Херсон.

Второй остановкой в ходе визита стала Голопристанская колония № 7 для больных туберкулезом. Там обстановка также была признана неудовлетворительной. «Без сюрпризов, состояние плохое, осужденных мало, лечение не впечатляет», — поделился впечатлениями министр.

Напомним, министр активно продвигает идею о платных камерах в СИЗО. Опубликованы расценки на пребывание в следственном изоляторе в комфортных условиях. Такие камеры появились в Киеве и Львове.

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