26.75 / 26.91 29.45 / 29.75
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Запорожском СИЗО и двух тюрьмах обустроили платные камеры: во сколько они обойдутся сидельцам (фото)

15:21 31 мая 2020
Интерьер платной камеры
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Министерство юстиции распространило пилотный проект по обустройству платных камер в исправительных учреждениях на Запорожскую и Днепропетровскую области. Напомним, министр юстиции возмутился условиями содержания заключенных в Херсонском СИЗО.

Подобные камеры с улучшенными условиями размещения заключенных появились в Запорожском следственном изоляторе (СИЗО), Вольнянском учреждении исполнения наказаний № 11, а также в государственном учреждении «Днепровское учреждение исполнения наказаний (№ 4)».

В каждом из учреждений на данный момент действует по одной платной камере. Их стоимость:

  • в Запорожском СИЗО (камера площадью 22,5 кв. м на 4 человека) — 570 гривен с человека за сутки; 1990 гривен — за неделю; 3410 гривен — за месяц;
  • в Вольнянском учреждении исполнения наказаний № 11 (камера площадью 14,5 кв. м на 2 человек) — 540,00 гривен, 1900,00 гривен и 3260,00 гривен соответственно;
  • в государственном учреждении «Днепровское учреждение исполнения наказаний (№ 4)» (камера на четырех площадью 25 кв. м) — 880,00 гривен, 2200,00 гривен и 3060,00 гривен.

Как стало известно, в Запорожье VIP-камера сможет принять первого «постояльца» уже с 10 июня.

Напомним, первыми в Украине платные камеры открыли Киевский и Львовский СИЗО. Самым дорогим в Украине оказалось содержание в столичном СИЗО.

265

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Возле ресторана в центре Киева две компании устроили разборку со стрельбой (видео)

Возле ресторана в центре Киева две компании устроили разборку со стрельбой (видео)

Ферма

Под Киевом пропавшего ребенка нашли мертвым на заброшенной ферме

«Бунтовщики» разблокировали КПП «Тиса» на украинско-венгерской границе

"Бунтовщики" разблокировали КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе

Леонид Кравчук

Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в 250 миллиардов долларов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер