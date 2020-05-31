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В Запорожском СИЗО и двух тюрьмах обустроили платные камеры: во сколько они обойдутся сидельцам (фото)
Министерство юстиции распространило пилотный проект по обустройству платных камер в исправительных учреждениях на Запорожскую и Днепропетровскую области. Напомним, министр юстиции возмутился условиями содержания заключенных в Херсонском СИЗО.
Подобные камеры с улучшенными условиями размещения заключенных появились в Запорожском следственном изоляторе (СИЗО), Вольнянском учреждении исполнения наказаний № 11, а также в государственном учреждении «Днепровское учреждение исполнения наказаний (№ 4)».
В каждом из учреждений на данный момент действует по одной платной камере. Их стоимость:
- в Запорожском СИЗО (камера площадью 22,5 кв. м на 4 человека) — 570 гривен с человека за сутки; 1990 гривен — за неделю; 3410 гривен — за месяц;
- в Вольнянском учреждении исполнения наказаний № 11 (камера площадью 14,5 кв. м на 2 человек) — 540,00 гривен, 1900,00 гривен и 3260,00 гривен соответственно;
- в государственном учреждении «Днепровское учреждение исполнения наказаний (№ 4)» (камера на четырех площадью 25 кв. м) — 880,00 гривен, 2200,00 гривен и 3060,00 гривен.
Как стало известно, в Запорожье VIP-камера сможет принять первого «постояльца» уже с 10 июня.
Напомним, первыми в Украине платные камеры открыли Киевский и Львовский СИЗО. Самым дорогим в Украине оказалось содержание в столичном СИЗО.265
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!