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"Бунтовщики" разблокировали КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе

15:53 31 мая 2020
«Бунтовщики» разблокировали КПП «Тиса» на украинско-венгерской границе
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Закарпатской области возобновил работу пункт пропуска «Тиса» на украинско-венгерской границе, который ранее заблокировали водители и пассажиры микроавтобусов с посылками итальянских заробитчан.

По информации Чопского пограничного отряда, движение всех транспортных средств через границу восстановлено.

Тем временем микроавтобусы с устроившими бунт перевозчиками пока находятся в так называемой «красной зоне» — до решения вопроса таможенных формальностей.

На месте находится глава Закарпатской областной администрации Алексей Петров. Он подтвердил, что 27 мая распорядился об ужесточении контроля за пересечением «итальянских» посылок «в рамках обеспечения поступлений таможенных платежей в бюджет».

Тем временем в Закарпатье в срочном порядке вылетели исполняющий обязанности главы Государственной таможенной службы Игорь Муратов и глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнека.

В Минфине выступили с заявлением, назвав инцидент с блокированием контрольно-пропускного пункта «Тиса» связанным с попыткой ввоза контрабандных товаров на территорию Украины.

«Это очередная попытка пересечь границу незаконным путем и завезти контрабандные товары. Однако эти схемы больше не сработают. Как ранее уже не будет. И к этому должны привыкать все», — заявил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

Напомним, в ходе акции протеста на КПП «Тиса» автомобиль пограничников люди столкнули в кювет.

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