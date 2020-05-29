- 15:04 Главу Нацполиции Винницкой области отстранили от работы, а его заместителей уволили
- 15:01 «Дерзкое унижение Украины и украинцев»: посол Украины в Германии ответил на скандальное высказывание друга Путина
- 14:57 Перерезано горло и поломаны пальцы: под Одессой жестоко расправились с супружеской парой
- 14:44 «Дышать свободно через день»: Галкин высмеял Путина, сеть кипит
- 14:34 «Неужели полиция не знала?»: Зеленский отреагировал на перестрелку в Броварах
- 14:33 Алиев – Вакулюк: онлайн-видеотрансляция боя
- 14:20 Под Одессой насильнику женщины-инвалида дали минимальный срок
- 14:16 В полиции показали авто, на котором скрылись участники перестрелки в Броварах: введен план «Перехват»
- 14:12 В Раде заявили о праве Украины выйти из Минских соглашений и назвали условие
- 14:12 В сети показали момент ранения одного из участников перестрелки в Броварах (видео 18+)
- 13:58 В центре Николаева фура протаранила трамвай, полный пассажиров
- 13:54 Сотрудники СБУ получили от Фонда Богдана Губского индивидуальные экспресс-тесты на COVID-19
Главу Нацполиции Винницкой области отстранили от работы, а его заместителей уволили
Национальная полиция отстранила от исполнения обязанностей начальника Главного управления полиции в Винницкой области Юрия Педоса. Решение об этом было принято в пятницу, 29 мая, после получения первой информации о причинах перестрелки в Броварах под Киевом утром 29 мая.
Также были уволены с занимаемых должностей заместитель главы областного главка (он же — руководитель криминальной полиции) и руководитель оперативной службы.
«Причиной кадровых решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений», — говорится в официальном сообщении МВД.
Как заявил на встрече с президентом Зеленским министр внутренних дел Арсен Аваков, винницкие правоохранители пропустили в Бровары группу вооруженных людей, которые потом устроили стрельбу — один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы.
«Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать», — сказал тогда глава МВД.
Напомним, ранее глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, которые подозреваются в изнасиловании свидетельницы в отделении полиции Кагарлыка, отстранил от исполнения обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.
А утром 29 мая президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от руководства МВД в связи с опасной перестрелкой в Броварах под Киевом.36
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!