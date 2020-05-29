Происшествия

Главу Нацполиции Винницкой области отстранили от работы, а его заместителей уволили

Национальная полиция отстранила от исполнения обязанностей начальника Главного управления полиции в Винницкой области Юрия Педоса. Решение об этом было принято в пятницу, 29 мая, после получения первой информации о причинах перестрелки в Броварах под Киевом утром 29 мая.

Также были уволены с занимаемых должностей заместитель главы областного главка (он же — руководитель криминальной полиции) и руководитель оперативной службы.

«Причиной кадровых решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений», — говорится в официальном сообщении МВД.

Как заявил на встрече с президентом Зеленским министр внутренних дел Арсен Аваков, винницкие правоохранители пропустили в Бровары группу вооруженных людей, которые потом устроили стрельбу — один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы.

«Почему выпустили такую ​​группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать», — сказал тогда глава МВД.

Напомним, ранее глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, которые подозреваются в изнасиловании свидетельницы в отделении полиции Кагарлыка, отстранил от исполнения обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.

А утром 29 мая президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от руководства МВД в связи с опасной перестрелкой в Броварах под Киевом.

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