Украина

"Посылочный бунт" в Закарпатье: из-за чего он произошел и как решили проблему (видео)

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров прокомментировал ситуацию на границе, которая с утра оказалась заблокирована протестующими перевозчиками.

По его словам, 27 мая он отдал поручение правоохранительным органам, прокуратуре, СБУ усилить контроль за перемещением так называемых «итальянских» бусов, которые через пункт пропуска Захонь-Чоп прибывают на территорию Украины с итальянского направления.

В соответствии с этим распоряжением владельцы бусов должны уплачивать пошлину на товары и только тогда въезжать на территорию Украины.

«Сегодня на Закарпатье мы создали прецедент: первые „итальянские“ бусы декларируют товары, ввозимые на территорию Украины, платят деньги в» Ощадбанке «и уже так выезжают с территории таможенного пункта „Тиса“. В результате договоренности с перевозчиками была установлена единая сумма — она составляет 0,55 евроцента за 1 кг товара», — сказал Петров.

Блокирование международного пункта пропуска «Тиса» произошло именно из-за этого требования.

Петров утверждает, что на самом деле под видом посылок идет переправка через границу контрабанды.

«Как мне докладывали руководители правоохранительных органов, схема заработала для снятия карантинного ограничения. Масштаб и объем уклонения от уплаты таможенных платежей поражает — это до 12 тысяч тонн в год, в частности, через пункт „Тиса“ проходит в среднем в год 4000 тонн. Это те объемы, которые должны быть растаможены, а платежи поступить в бюджет», — отметил Петров.

Напомним, разблокировать пункт пропуска «Тиса» стало возможно только после прибытия на место руководителя Государственной таможенной службы.

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