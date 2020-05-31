- 19:32 Харьков "поплыл" после сильного ливня с градом: горожане публикуют видео
- 19:22 Crew Dragon добрался до МКС: как прошла стыковка и встреча на орбите
- 18:59 «Шахтер» добыл волевую победу над «Динамо» в чемпионате Украины: видео голов
- 18:56 "Посылочный бунт" в Закарпатье: из-за чего он произошел и как решили проблему
- 18:39 "Бедные мои украинцы...": сеть впечатлила огромная очередь "на выезд" в пункте пропуска на границе с Польшей
- 17:59 С 1 июня в Киеве заработает система фотофиксации нарушений на дорогах: ответы на главные вопросы
- 17:59 Чужая квартира, машина отца и 8 миллионов наличными: "слуга народа" Тищенко показал доходы
- 17:29 Заболели десятки офицеров: в сети сообщили о вспышке коронавируса в Командовании Сухопутных войск
- 17:09 Будет чуть теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз погоды на июнь
- 16:54 На Донбассе полиция и добровольцы полночи искали троих маленьких детей
- 16:27 Возле ресторана в центре Киева две компании устроили разборку со стрельбой
- 16:25 «Шахтер» — «Динамо»: где смотреть онлайн главный матч 24-го тура чемпионата Украины
"Посылочный бунт" в Закарпатье: из-за чего он произошел и как решили проблему (видео)
Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров прокомментировал ситуацию на границе, которая с утра оказалась заблокирована протестующими перевозчиками.
По его словам, 27 мая он отдал поручение правоохранительным органам, прокуратуре, СБУ усилить контроль за перемещением так называемых «итальянских» бусов, которые через пункт пропуска Захонь-Чоп прибывают на территорию Украины с итальянского направления.
В соответствии с этим распоряжением владельцы бусов должны уплачивать пошлину на товары и только тогда въезжать на территорию Украины.
«Сегодня на Закарпатье мы создали прецедент: первые „итальянские“ бусы декларируют товары, ввозимые на территорию Украины, платят деньги в» Ощадбанке «и уже так выезжают с территории таможенного пункта „Тиса“. В результате договоренности с перевозчиками была установлена единая сумма — она составляет 0,55 евроцента за 1 кг товара», — сказал Петров.
Блокирование международного пункта пропуска «Тиса» произошло именно из-за этого требования.
Петров утверждает, что на самом деле под видом посылок идет переправка через границу контрабанды.
«Как мне докладывали руководители правоохранительных органов, схема заработала для снятия карантинного ограничения. Масштаб и объем уклонения от уплаты таможенных платежей поражает — это до 12 тысяч тонн в год, в частности, через пункт „Тиса“ проходит в среднем в год 4000 тонн. Это те объемы, которые должны быть растаможены, а платежи поступить в бюджет», — отметил Петров.
Напомним, разблокировать пункт пропуска «Тиса» стало возможно только после прибытия на место руководителя Государственной таможенной службы.372
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Бедные мои украинцы...": сеть впечатлила огромная очередь "на выезд" в пункте пропуска на границе с Польшей (видео)
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..