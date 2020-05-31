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Чуть не дотянул до миллиарда: Порошенко отчитался о доходах за 2019 год

20:58 31 мая 2020
Чуть не дотянул до миллиарда: Порошенко отчитался о доходах за 2019 год
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в 2019 году получил почти 772,9 миллионов гривен доходов. Такие данные содержатся в е-декларации политика. Напомним, доходы преемника Петра Порошенко на президентском посту — Владимира Зеленского — за 2019 год оказались гораздо скромнее — вся его семья заработала 28 млн 602 тыс 468 гривен.

В бюджет политик заплатил почти 188 миллионов гривен налогов.

Основную часть доходов составили дивиденды в сумме более 606 млн гривен, которые, в соответствии с разъяснениями пресс-службы Порошенко, не выплачивались с 2014 года.

Кроме того, 33 миллиона гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка, а 16 миллионов гривен — в качестве процентов по депозитам.

Расходы экс-президента за 2019 год составили 584,4 миллионов гривен (их большая часть была осуществлена в виде вклада в предвыборный фонд).

За 2018 год Порошенко задекларировал 1,56 миллиарда гривен доходов.

Как сообщали «ФАКТЫ», спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в своей декларации сообщил об особняках под Киевом, квартирах и элитном автопарке, а народный депутат Святослав Вакарчук — о доходах от творческой деятельности и семейного бизнеса.

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