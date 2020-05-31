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Илон Маск, "поющий" про "Землю в иллюминаторе", взорвал сеть (видео)
В сети набирает просмотр видео, на котором неофициальный гимн российской космонавтики — песню «Трава у дома» — «исполняет» …Илон Маск, который утром 31 мая припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину его предложение прыгать в космос при помощи батута.
На самом деле музыкальное видео было создано с помощью методики Deepfake.
Оригинальное видео песни группы «Земляне»
Пользователи взорвались комментариями.
«Хочу увидеть, как Граймс показывает переводит Илону эту песню», — написал Igr 81.
«Какой талантливый человек — и ракеты запускает, и песни поет душевные», — иронизирует Engіneer.
В свою очередь Дмитрий Фляйшер выступил с собственной версией появления клипа — по его мнению, Маск изобрел еще и машину времени.
Напомним, благодаря Маску впервые за девять лет США смогли самостоятельно отправить своих астронавтов в космос, не обращаясь за помощью к Роскосмосу. Пилотируемый корабль Crew Dragon успешно стартовал на космодроме в Калифорнии и пристыковался к Международной космической станции. Космонавты уже находятся на станции — экипаж корабля «Индевор» и МКС позируют для землян.303
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