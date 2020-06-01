Конфликт на востоке Украины не является "внутренним": посол США сделал важное заявление

Украина

Соединенные Штаты в очередной раз поддержали позицию Украины относительно агрессии РФ на востоке нашей страны, подтвердив, что руководство России разжигает этот конфликт, угрожая жизни местного населения и разрушая критически важную инфраструктуру.

Об этом говорится в заявлении посла Соединенных Штатов в ОБСЕ Джеймса Гилмора, говорится в сообщении на сайте миссии.

«Не следует заблуждаться — конфликт на востоке Украины не является „внутренним“. Украинцы боролись за свою свободу на центральной площади Киева в самые трудные зимние месяцы 2013 и 2014 годов, требуя подотчетного правительства. Стремясь подорвать приверженность Украины демократическим ценностям и путь страны к большей интеграции с Европой, российские власти инициировали этот конфликт — в попытке вернуть Украину под влияние Кремля», — заявил посол, отмечая сегодняшнее стремление «авторитарной России» «к господству над своими соседями», — говорится в сообщении.

Посол отмечает, что если бы Кремль прекратил такое поведение, он «нашел бы руку дружбы почти везде». Вместо этого российское правительство ведет свою страну по пути, на котором у нее нет друзей. Факт заключается в том, что так называемые марионеточные «власти» на подконтрольной России территории восточной Украины не существовали бы без прямой поддержки Москвы.

«Эти силы опираются на российскую технику и оружие, которые никогда не состояли на вооружении украинских военных», — подчеркивает Гилмор.

Также он высказал уверенность, что «Россия пойдет на многое, чтобы переложить вину за этот конфликт на Украину и другие государства-участники».

«Вся тяжесть ответственности за этот конфликт ложится на Кремль. Ни Соединенные Штаты, ни Украина, ни какой-либо другой член этого Постоянного совета не несут ответственности за конфликт на востоке Украины или за оккупацию и попытку аннексии Крыма. В то время как Москва безуспешно пытается скрыть свою роль в этом конфликте, утверждая, что она является сторонним наблюдателем, силы ее приспешников на востоке Украины продолжают вести боевые действия и ограничивать передвижение персонала Специальной мониторинговой миссии», — подчеркнул посол.

В заявлении дипломата указывается, что США не потерпит «усилий, направленных против членов этой Миссии, будь то огонь из стрелкового оружия, артобстрелы или тонко завуалированные угрозы со стороны вооруженных представителей сил, возглавляемых Россией».

«Мы отвергаем утверждение России о том, что Москва улучшила жизнь крымских татар и других украинцев, проживающих в оккупированном Россией Крыму. С тех пор как так называемые „зеленые человечки“ впервые появились в Крыму в 2014 году, российский режим предпринимает решительные шаги по ущемлению прав крымских татар и других украинцев, в результате чего десятки тысяч человек покинули полуостров. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися репрессиями в отношении религиозных меньшинств в Крыму», — отмечено в заявлении.

Также Джеймс Гилмор призвал РФ «прекратить этот фарс», вернуть Украине полный контроль над Крымом и вывести свои войска и технику из восточной Украины.

«Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма Россией», — заявил Гилмор.

При этом дипломат отметил, что санкции в отношении РФ будут оставаться в силе до выполнения ею своих международных обязательств.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россия продолжает «напрашиваться» на новые санкции. В частности, введение новых ограничений может потребовать Германия из-за кибератаки на Бундестаг, ответственность за которую немецкие правоохранители возлагают на двух недавно высланных из страны сотрудников посольства РФ.

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