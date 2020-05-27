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Украина

Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие на Донбассе

3:36 27 мая 2020
Украина в ООН
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Постоянное представительство Украины в ООН выступило с решительным призывом к властям Российской Федерации прекратить насилие на оккупированном Донбассе, в результате которого гибнут украинские воины.

Об этом украинские дипломаты написали в своем сервисе микроблогов Twitter.

При этом в Постоянном представительстве нашей страны призвали агрессора придерживаться Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки».

«Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованными результатами саммита N4 в Париже и Минскими соглашениями», — говорится в сообщении.

Напомним, что после того, как Россия отправила на Донбасс новую партию оружия, в том числе десятки танков, БТР и грузовиков с патронами, главари непризнанных недореспублик обнаглели настолько, что начали угрожать украинским военным и украинской власти в целом обострением на фронте.

Также в это время усилились обстрелы позиций военнослужащих операции Объединенных сил.

Кроме того, как писали «ФАКТЫ», враг готовит на Донбассе циничную провокацию, намереваясь из жилых кварталов оккупированной Голубовки ударить в сторону подконтрольного Украине Новотошковского. В случае такого сценария под обстрелом окажутся густонаселенные районы.

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