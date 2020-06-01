26.75 / 26.90 29.45 / 29.75
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Китай успешно запустил два спутника на орбиту (видео)

5:51 1 июня 2020
Китай запустил спутник
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Оправившийся от коронавирусной инфекции Китай решил не отставать в космической гонке от США и вскоре после отправки Илоном Маском двух астронавтов на МКС сделал ответный шаг, осуществив в воскресенье запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» (Changzheng-2D, Long March — 2D) с двумя спутниками на борту.

Спутники успешно вышли на заданные орбиты, передает Xinhua.

По данным агентства, запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) в 16:53 по местному времени (11:53 по Киеву). Полезная нагрузка ракеты-носителя включала в себя аппарат дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением Gaofen-9, а также спутник Hede-4, предназначенный для сбора информации в сфере интернета вещей, морской навигации и авиации.

Отмечается, что Gaofen-9 будет использоваться при дорожном строительстве, городском планировании, оценке урожайности сельхозугодий, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным агентства, это был 333-й запуск ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Также сообщается, что Китай планирует к 2030 году отправить пилотируемую миссию на Луну, а затем построить на там космическую базу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году китайские специалисты осуществили посадку аппарата «Чанъэ-4» на Луну. Это была первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону Луны. При помощи лунохода будут проведены исследования, в том числе, опыты по выращиванию организмов в условиях малой силы тяжести.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кайли Кол

Карантин помог: красавица стала ню-моделью после остановки работы предприятия

Анастасия Волочкова

Поднимая высоко ноги: Волочкова похвасталась очень откровенным шпагатом

Грузовик въехал

Протесты в США: автоцистерна въехала в толпу митингующих людей (видео)

Черная дыра

"Плевок" черной дыры: ученые зафиксировали выбросы энергии, направленные в сторону Земли (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер