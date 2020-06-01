Китай успешно запустил два спутника на орбиту (видео)

Мир

Оправившийся от коронавирусной инфекции Китай решил не отставать в космической гонке от США и вскоре после отправки Илоном Маском двух астронавтов на МКС сделал ответный шаг, осуществив в воскресенье запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» (Changzheng-2D, Long March — 2D) с двумя спутниками на борту.

Спутники успешно вышли на заданные орбиты, передает Xinhua.

По данным агентства, запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) в 16:53 по местному времени (11:53 по Киеву). Полезная нагрузка ракеты-носителя включала в себя аппарат дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением Gaofen-9, а также спутник Hede-4, предназначенный для сбора информации в сфере интернета вещей, морской навигации и авиации.

Отмечается, что Gaofen-9 будет использоваться при дорожном строительстве, городском планировании, оценке урожайности сельхозугодий, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным агентства, это был 333-й запуск ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Также сообщается, что Китай планирует к 2030 году отправить пилотируемую миссию на Луну, а затем построить на там космическую базу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году китайские специалисты осуществили посадку аппарата «Чанъэ-4» на Луну. Это была первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону Луны. При помощи лунохода будут проведены исследования, в том числе, опыты по выращиванию организмов в условиях малой силы тяжести.

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