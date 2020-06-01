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«Будто меня битами били»: известная российская юмористка заболела коронавирусом (видео)

6:50 1 июня 2020
Елена Воробей
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

У российской актрисы юмористического жанра Елены Воробей, которой запрещен въезд в Украину, диагностировали коронавирус.

Об этом сама Воробей написала в Instagram, отметив, что несколько дней боялась всем рассказывать о болезни.

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«Об этом я узнала три дня назад… Не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи… Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный… Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем??? Ведь мне, как и всем, так хочется уже перелистнуть эту страничку», — сообщила пародистка.

По ее словам, из симптомов было только легкое покашливание. Но потом начались боли. «Второй день мой был очень жесткий — ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал. Все тело болело так — как будто меня битами били. Сегодня мне полегче», — призналась Воробей.

Артистка находится дома, но консультируется с врачами. Она также напоминает всем, что с высокой температурой лучше лежать в больнице, ведь существует огромная опасность тромбообразования.

Напомним, что ранее сын российской телеведущей Светланы Моргуновой Максим умер от коронавируса. Мужчина лечился дома, делал себе инъекции гепарина для борьбы с тромбами, постоянно консультировался с врачом, но организм не выдержал.

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