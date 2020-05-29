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Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса
Муж российской актрисы Натальи Вавиловой, сыгравшей Александру в легендарном фильме «Москва слезам не верит», умер от коронавируса. Режиссер Самвел Гаспаров не смог победить вирус, как и единственный сын легендарной российской телеведущей Светланы Моргуновой Максим.
Сама Вавилова тоже борется с этой болезнью, сообщил в соцсетях главный редактор журнала армян Узбекистана «Депи Апага» Георгий Сааков.
«Скорбная весть. Очень. В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров, уроженец Тбилиси, выпускник ВГИКа, ученик Михаила Ромма, создатель таких известных картин, как „Шестой“, „Забудьте слово „смерть““, „Хлеб, золото, наган“, „Без особого риска“. Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел… Скорейшего выздоровления его супруге, актрисе Наталье Вавиловой», — написал он.
Отметим, что Вавилова и Гаспаров познакомились в 1979 году на премьере картины «Москва слезам не верит». Недавно Гаспаров тяжело болел — начались проблемы с желудком, руками. Супруги планировали перебраться в Грузию, говорили, что там климат лучше, чувствуют себя здоровее.
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