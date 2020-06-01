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Украина

Всю Украину зальет дождями: прогноз погоды на первый день лета

8:22 1 июня 2020
Дождь
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 1 июня, по всей территории Украины пройдут дожди, в некоторых регионах синоптики обещают грозы.

Как сообщает Укргидрометцентр, дожди с грозами прогнозируются во всех областях страны.

На севере и в центральной части Украины температура воздуха днем составит 14−18 градусов тепла, а ночью: 9−12. В западных регионах днем будет 14−16 градусов, ночью: 8−10 градусов. На востоке и юге днем температура воздуха прогнозируется в пределах 19−22 градуса тепла, а ночью: 9−14.

В Киеве также пройдет дождь. При этом температура воздуха днем будет в пределах от 14 до 16 градусов, а ночью — от 10 до 12.

Ранее сообщалось, что в Одессе зафиксировали полувековой рекорд по осадкам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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