Происшествия

Харьков "поплыл" после сильного ливня с градом: горожане публикуют видео

В Харькове в последний день мая прошел сильный ливень с градом и грозой. Напомним, ливень в Одессе 28 мая установил полувековой рекорд.

Судя по опубликованным в сети видео, горожане не были готовы к такому буйству стихии — дороги превратились в водные пути, а размер градин поражал воображение.

От воды пострадал и торговый центр «Караван» — в нем прямо из-под плитки на полу забил метровый фонтан. По предварительным данным, потоп случился из-за порыва пожарного гидранта в полу.

Напомним, ранее подобный гейзер видели и в столице — во вторник, 26 мая, в Голосеевском районе произошла авария на теплотрассе.

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