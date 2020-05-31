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Харьков "поплыл" после сильного ливня с градом: горожане публикуют видео
В Харькове в последний день мая прошел сильный ливень с градом и грозой. Напомним, ливень в Одессе 28 мая установил полувековой рекорд.
Судя по опубликованным в сети видео, горожане не были готовы к такому буйству стихии — дороги превратились в водные пути, а размер градин поражал воображение.
От воды пострадал и торговый центр «Караван» — в нем прямо из-под плитки на полу забил метровый фонтан. По предварительным данным, потоп случился из-за порыва пожарного гидранта в полу.
Напомним, ранее подобный гейзер видели и в столице — во вторник, 26 мая, в Голосеевском районе произошла авария на теплотрассе.301
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