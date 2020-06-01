26.71 / 26.95 29.38 / 29.87
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Снег и туман: в сети показали фото "зимнего" лета в Карпатах

9:37 1 июня 2020
Снег на горе Поп Иван Черногорский 1 июня
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В первый день лета, 1 июня, в высокогорье Карпат по-прежнему лежит снег, в то время как синоптики обещали в понедельник повсеместно дожди, а местами и грозы.

Как сообщается на страничке Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальных сетях, на утро понедельника на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 50 метров. Температура — 0 °C.

Кстати, в высокогорье действительно потеплело — днем ранее на горе было 4 градуса мороза и шел снег.

Интернет-пользователи во всю шутят по поводу погоды в начале лета, отмечая, что новогоднюю елку можно было и не разбирать…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура в июне прогнозируется на уровне 18−22 градуса тепла, а в горах — до 14−15 градуса тепла.

147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Контур

В Харькове мать с ребенком «выпали из окна»: фото с места жуткой трагедии

Зеленский, Путин

Путин Зеленского ненавидит — тот подал россиянам «плохой пример», — Игорь Соловей

Дэвид и Анджела Доуз

Преступники ограбили супругов, выигравших в лотерею 125 миллионов долларов (фото)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер