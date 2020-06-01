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Снег и туман: в сети показали фото "зимнего" лета в Карпатах
В первый день лета, 1 июня, в высокогорье Карпат по-прежнему лежит снег, в то время как синоптики обещали в понедельник повсеместно дожди, а местами и грозы.
Как сообщается на страничке Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальных сетях, на утро понедельника на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 50 метров. Температура — 0 °C.
Кстати, в высокогорье действительно потеплело — днем ранее на горе было 4 градуса мороза и шел снег.
Интернет-пользователи во всю шутят по поводу погоды в начале лета, отмечая, что новогоднюю елку можно было и не разбирать…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура в июне прогнозируется на уровне 18−22 градуса тепла, а в горах — до 14−15 градуса тепла.147
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