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Украина

Будет чуть теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз погоды на июнь

17:09 31 мая 2020
Прогноз погоды
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Июнь 2020 года в Украине будет жарче, чем в предыдущие годы. Такой прогноз дали специалисты Укргидрометцентра.

«Средняя месячная температура прогнозируется 18−22 градуса тепла (в горах 14−15 градуса тепла), что на 1,0−1,5 градуса выше средних многолетних значений», — говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Уровень осадков будет в пределах средней нормы для этого месяца.

«Месячное количество осадков ожидается 43−90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105−156 мм, что в пределах средних многолетних значений», — прогнозируют синоптики.

Как писали «ФАКТЫ», ранее заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова спрогнозировала, что многие аномальные погодные явления, которые наблюдаются в нашей стране в последнее время, могут стать привычными в течение уже ближайшего десятилетия.

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