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На Харьковщине пассажирский автобус влетел в дерево: фото с места аварии
В воскресенье, 31 мая, в Купянском районе Харьковской области произошло ДТП — пострадал рейсовый автобус. На днях на Харьковщине также произошла масштабная авария с участием военной техники — столкнулись два грузовика.
Как сообщает полиция Харьковской области на своей странице в Facebook, пассажирский автобус «ПАЗ» сообщением «Смородьковка-Купянск» съехал в кювет и врезался в дерево. Травмы получили 57-летний водитель и 68-летний пассажир — их доставили в больницу. При этом спасателям пришлось деблокировать пострадавшего водителя с помощью специального пневматического инструмента.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что под Киевом нетрезвый водитель легкового автомобиля не справился с управлением — он выехал на встречную обочину и врезался в дерево.153
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