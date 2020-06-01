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Происшествия

На Харьковщине пассажирский автобус влетел в дерево: фото с места аварии

10:32 1 июня 2020
ДТП
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 31 мая, в Купянском районе Харьковской области произошло ДТП — пострадал рейсовый автобус. На днях на Харьковщине также произошла масштабная авария с участием военной техники — столкнулись два грузовика.

Как сообщает полиция Харьковской области на своей странице в Facebook, пассажирский автобус «ПАЗ» сообщением «Смородьковка-Купянск» съехал в кювет и врезался в дерево. Травмы получили 57-летний водитель и 68-летний пассажир — их доставили в больницу. При этом спасателям пришлось деблокировать пострадавшего водителя с помощью специального пневматического инструмента.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что под Киевом нетрезвый водитель легкового автомобиля не справился с управлением — он выехал на встречную обочину и врезался в дерево.

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На Харьковщине пассажирский автобус влетел в дерево: фото с места аварии

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