Под Киевом пьяный водитель без документов устроил смертельное ДТП

Происшествия

В пятницу, 29 мая, в селе Заворычи под Киевом в ДТП погибла несовершеннолетняя девушка. В этот же день в Харькове в ДТП погибли два человека.



Полиция установила, что водитель легкового автомобиля в Броварском районе, который был в нетрезвом виде, не справился с управлением, выехал на встречную обочину и столкнулся с деревом.



В результате аварии — 16-летняя пассажирка погибла на месте от полученных травм.

22-летнего водителя, у которого не было водительского удостоверения, полиция задержала. Он находится в изоляторе временного содержания.



Виновник смертельной аварии может оказаться в тюрьме на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «пьяном» ДТП в Одессе, где экс-прокурор сбил скутериста.



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