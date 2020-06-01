Протесты в США: полиция применила против демонстрантов у Белого дома слезоточивый газ (видео)

Мир

Начавшиеся в Миннеаполисе протесты перекинулись на другие города США, в том числе и столицу страны Вашингтон. Там возле Белого дома они переросли в беспорядки, в ходе которых демонстранты бросали в полицейских пластиковые бутылки, а правоохранители в ответ обстреливали их так называемыми перечными шариками со слезоточивым веществом.

Об этом передает ТАСС.

Перед этим демонстранты прошли маршем по центру города, скандируя, помимо прочего, имя Джорджа Флойда — афроамериканца, умершего в результате его задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Протестующие призывают к прекращению произвола полиции по отношению к чернокожим и отказу от расовых предрассудков.

Bomb fire on H Street near the White House #protests2020 @wusa9 pic.twitter.com/OWKTei3Qb4 — Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) June 1, 2020

Ранее мэр американской столицы Мюриэл Боузер ввела комендантский час с 23:00 воскресенья (06:00 по Киеву понедельника) до 06:00 понедельника (13:00 по Киеву) в связи с беспорядками, вызванными ситуацией вокруг смерти Флойда. Она также задействовала нацгвардию.

Напомним, что протесты начались после того, как 25 мая в Миннеаполисе во время задержания Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр, белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Протесты, вспыхнувшие в начале недели в Миннеаполисе, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов и переросли в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. По данным агентства Associated Press, за последние три дня в ходе протестов были задержаны почти 1,7 тыс. человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что особого накала протесты достигли в Миннеаполисе, где фура въехала в ряды демонстрантов.

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