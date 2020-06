Протесты в США: полиция применила против демонстрантов у Белого дома слезоточивый газ (видео)

Начавшиеся в Миннеаполисе протесты перекинулись на другие города США, в том числе и столицу страны Вашингтон. Там возле Белого дома они переросли в беспорядки, в ходе которых демонстранты бросали в полицейских пластиковые бутылки, а правоохранители в ответ обстреливали их так называемыми перечными шариками со слезоточивым веществом.

Об этом передает ТАСС.

Перед этим демонстранты прошли маршем по центру города, скандируя, помимо прочего, имя Джорджа Флойда — афроамериканца, умершего в результате его задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Протестующие призывают к прекращению произвола полиции по отношению к чернокожим и отказу от расовых предрассудков.

Bomb fire on H Street near the White House #protests2020 @wusa9 pic.twitter.com/OWKTei3Qb4