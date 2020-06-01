Украина

В Украине заговорили о пересмотре Будапештского меморандума

В правительстве Украины рассматривают возможность пересмотра Будапештского меморандума 1994 года. Ранее об особенностях подписания этого документа рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук.

Как сообщает РБК-Украина, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о неспособности Запада остановить Кремль в отношении Украины. По его словам, в результате Россия активизировала гибридные военные действия против всего западного мира.

«Пришло время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, чтобы положить конец конфронтации и проложить путь к устойчивому миру», — заявил Резников.

Также он считает, что необходимо созвать консультации в формате Будапешта, но они для начала должны проводиться без участия России.

Резников сказал, что в рамках Будапешта предвидятся качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины и помощь в привлечении РФ к ответственности за агрессию.

Ранее сообщалось, что помешало Путину осуществить масштабное вторжение в Украину.

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