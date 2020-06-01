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В Украине заговорили о пересмотре Будапештского меморандума
В правительстве Украины рассматривают возможность пересмотра Будапештского меморандума 1994 года. Ранее об особенностях подписания этого документа рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук.
Как сообщает РБК-Украина, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о неспособности Запада остановить Кремль в отношении Украины. По его словам, в результате Россия активизировала гибридные военные действия против всего западного мира.
«Пришло время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, чтобы положить конец конфронтации и проложить путь к устойчивому миру», — заявил Резников.
Также он считает, что необходимо созвать консультации в формате Будапешта, но они для начала должны проводиться без участия России.
Резников сказал, что в рамках Будапешта предвидятся качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины и помощь в привлечении РФ к ответственности за агрессию.
Ранее сообщалось, что помешало Путину осуществить масштабное вторжение в Украину.142
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!