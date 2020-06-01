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В России появилась огромная надпись «Путин — вор»: росСМИ сознательно исправили ее фото
На холме в Забайкалье появилась огромная надпись, характеризующая Путина. Это вызвало смятение местной администрации и региональных СМИ. Ранее появилась информация о рекордном падении рейтинга президента РФ.
Грани.Ру подтвердили в своем Twitter, надпись «Путин — вор», которая появилась на холме в одном из поселков Забайкалья, — реальная. При этом лишь одно из региональных СМИ дало надпись в оригинале, без применения фотошопа.
«Надпись „Путин — вор“ на холме в забайкальском поселке — не фотошоп. Паника начальства и региональных СМИ: написать в заметке слово из трех букв и не закрасить его на фотке осмелилась только Тайга. инфо», — написано в сообщении.
Сеть отреагировала саркастическими комментариями:
Напоминаем, на днях Путина едко высмеял Галкин.552
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