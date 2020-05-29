«Дышать свободно через день»: Галкин высмеял Путина, сеть кипит (видео)

Шоу-бизнес

Российский юморист Максим Галкин, недавно исполнивший «гимн самоизоляции», высмеял мэра Москвы Сергея Собянина и президента РФ Владимира Путина.

Видео, опубликованное на канале Галкина, показывает «рабочую встречу Собянина и Путина», во время которой мэр Москвы предлагает карантинные меры, а президент России их оценивает и вносит коррективы.

«Сейчас главное для граждан — получить возможность выйти в скверы, парки и так далее», — говорит «Собянин». «Подождите, а куда именно „и так далее“»? — уточняет «Путин». «На площади, например», — отвечает «мэр». «А вот на площади, Сергей Семенович, как раз не надо», — говорит «президент».

По словам «Собянина», также «допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки». А еще москвичи могут из-за карантина «повеситься в парках». Правда, «мэр Москвы» уточнил, что это значит «повиснуть на руках, чтобы растянуть залежавшийся позвоночник, грыжи и разного рода протрузии».

«Мы специально старались, чтобы в парках каждому хватило по дереву как минимум с одной крепкой, надежной веткой», — добавил он.

Ну, и все это сделали, чтобы москвичи могли «дышать свежим воздухом». Правда, после правок Путина осталось «дышать свободно… через день». «Да, мы перекрываем иногда кислород некоторым, но не массам же еще пока», — подчеркнул «Путин».

Видео Галкина уже разобрали на цитаты. «Было бы смешно, но мы в этом маразме живем», «Спасибо за смелость, ибо градус бреда уже зашкаливает», «Просто удивил и поразил своей смелостью», — пишут комментаторы.

Напомним, что ранее Галкина уже критиковали за шутки о Путине.

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