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Украина

Боевики с беспилотника сбросили боеприпас на позиции ВСУ: ранен военный

14:29 1 июня 2020
ВСУ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 1 июня, на Донбассе боевики сбросили с БПЛА выстрел ВОГ-17 — осколочное ранение получил один боец ВСУ. Ранее беспилотник российско-оккупационных войск, оснащенный механизмом сброса самодельной взрывчатки, сбили бойцы 93-й бригады «Холодный Яр».

Как сообщают в командовании Объединенными силами, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Гнутово.

«Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военнослужащие на Донбассе сбили БПЛА боевиков — квадрокоптер летал поблизости от позиций украинских военных в районе Марьинки.

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