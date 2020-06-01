«Срам-то какой»: Оля Цибульская возмутила сеть откровенным нарядом (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, умилившая недавно поклонников своим детским фото, возмутила сеть танцем в откровенном наряде.

Так, Оля опубликовала короткое видео, на котором танцует в платье на голое тело. В руке певица держит бокал вина.

Многие подписчики Цибульской возмутились. «Срам-то какой! Раньше была классная, а сейчас озабоченность так и прёт!», «Зачем? Пошловато!», «Это уже перебор, как муж на это смотрит», «Жесть», «Женщина должна быть загадкой. Это перебор», — пишут комментаторы.

Отметим, что многим поклонникам Оли ее наряд понравился. Они похвалили ее за смелость и назвали горячей штучкой.

Напомним, ранее Цибульская снялась в достаточно откровенной фотосессии со своим кумом — DZIDZIO (Михаилом Хомой).

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